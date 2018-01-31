Birinci Lig gollü başladı

K-Pet Birinci Lig’de ikinci yarının ilk karşılaşmaları hafta sonu oynandı. Oynanan 8 karşılaşmanın tamamında da en az bir gol olurken takımlar rakip fileleri 23 kez havalandırdı, maç başına gol ortalaması 3’e yakın oldu.

Lig lideri Gönyeli konuk ettiği Değirmenlik’i tek golle mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Akova’ya konuk olan Esentepe rakibini 3-1’lik skorla mağlup ederek haftayı ikinci sırada noktalarken, Görneç deplasmanından 5-0’lık skorla galip ayrılan Hamitköy haftanın en farklı skorunu elde ederek üçüncü sırada yer aldı. Mağusa derbisinde Dumlupınar ile Maraş 1-1 berabere kalırken Göçmenköy ile Girne Halk Evi’nin 1-1 berabere kaldığı haftada Çanakkale ile Bostancı Bağcıl da aynı skorla haftayı kapadı. Konuk ettiği Doğancı’yı 2-1 mağlup eden Mormenekşe ikinci yarıya galibiyetle başlarken, Lapta ile Kaya Mehmetçik 2-2’lik skorla berabere kaldı.

Gol krallığı

Ligde gol krallığı sıralamasının ilk sırasında kaydettiği 18 golle Özgür Ongun yer alıyor. Ongun’un ardından 11’er golle Görneç’ten Mustafa Arnavut ve Girne Halk Evi’nden Şenol Hızlıoğlu ikinci sırayı paylaşıyor. Maraş’tan Hasan Özçelik attığı 10 golle üçüncü sırada bulunuyor.