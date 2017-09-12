Birinci etap kaçış yolu Cuma günü açılıyor

Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Gazimağusa yönünden gelen trafiğin kesiştiği ana çember olma özelliğiyle önemli bir trafik yükü barındıran Gönyeli çemberinin rahatlatılması için hazırlanan “Gönyeli Çemberi Projesi”nin birinci etabı olan kaçış yolları, cuma günü düzenlenecek törenle trafiğe açılıyor.

Yol projesinin açılışını saat 16.00’da Başbakan Hüseyin Özgürgün yapacak.

Projenin ikinci etabında üst geçit yapılması öngörülüyor.

“Geciken adımı hayata geçirmenin huzuru"

TAK muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, çok geciken bir adımı hayata geçirmenin huzuru içinde olduklarını söyledi.

Projenin, bölgedeki trafik sıkışıklığını tamamen ortadan kaldırmasa bile, sorunu azaltacağına inanç belirten Dürüst, kaçış yollarıyla ilgili yapılan eleştirileri de değerlendirdi.

Dürüst, basında yer alan bazı haberlerin hatırlatılması üzerine de, her olumlu adımın eleştiriye maruz kalmasından ötürü hayret içinde olduğunu söyledi.

Devam eden diğer yol çalışmalarından da bahseden Dürüst, Hamitöy’ün üstünden geçen çevre yolundaki çalışmanın devam ettiğini, Güzelyurt- Doğancı arasındaki yolun da çok kısa süre içinde trafiğe açılacağını kaydetti.