"Birimler arasında kopukluk oluyor… Aşılacak”

Tarifeli uçuşlar yanı sıra özel uçuş talepleri olduğunu anlatan Atakan, 3-4 gündür bu taleplerin artış gösterdiğini fakat Sağlık Bakanlığı’nın tarifeli uçuşlara yönelik hazırlık yaptığını dile getirerek, Pazartesi akşamına dek özel uçuşların durdurulduğunu kaydetti. Atakan, ambulans uçak ve acil olanlar dışında özel uçuşların yapılmayacağını belirtti.

Adaya günlük ortalama 500-550 kişinin gelişi olduğunu ifade eden Atakan, süreç içinde alınan kararların yaşanan gelişmelere göre esnetilebileceğini kaydetti.

Gelişlerde daha hızlı test yapılması ve yığılma yaşanmaması için ülkeye mobil laboratuarın gelmesi gündemi olduğu bilgisini veren Atakan, detaylara yer vermedi.

Genç TV’de Bugüne Dair programına konuk olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

Organizasyonda yaşanan sıkıntıları da değerlendiren Atakan, “14 günlük karantina uygulamasına tabi olacak olanlarla PCR test sonuçları çıkana kadar karantinaya alınacak olan yolcular var. Bu iki merkeze yolcuların yönlendirilmesinde bazı aksaklıklar oluyor çünkü tesis olarak geniş imkan ve kabiliyete sahip bir ülke değiliz. Süreci 14 karantina merkezi ile yürüttük. Bu 14 ayrı lojistik noktası, güvenlik ve sağlık ekibi demektir. Daha yüksek kapasitede merkezimiz olsa daha iyi olacak. Birimler arasında kopukluk oluyor, aman içinde aşılacak.” dedi.

Yığılmanın artacağı endişelerini yorumlayan Atakan, PCR test sonucun beklendiği karantina merkezlerinde, sürecin uzaması halinde ekonomik bedelin bunu devletin karşılayacağını belirtti.

Atakan, ülkeye mobil laboratuarın gelmesi gündemi olduğunu da aktararak, detaylara yer vermedi. Bu çalışma ile testlerin daha hızlı yapılacağını ve bekleme sürecinin daha da kısalacağını ifade etti.

Atakan, yoğunlukla birlikte sağlık çalışanlarının da çok ciddi risk altında olduğunu belirtti.

“Her iddiaya yanıt vermek için ayrı bakanlıklar oluşturmak gerek”

Sosyal medya üzerinde çok fazla yorum ve iddialar bulunduğunu da anlatan Atakan, “Bunları aktif biri olmama rağmen takip etmekte zorlanıyorum. Bazı yalanlar çok hızlı yayılıp sahipleniyor. Sosyal medyada doğan her iddiaya yanıt vermek için ayrı bakanlıklar oluşturmak gerekir.” dedi.

“Kandırılmış gibi hissettim”

Özel uçuş skandalıyla ilgili de krizi yorumlayan Atakan özetle şunları ifade etti: “Konunun nasıl yansıtıldığı noktasına geri gitmek gerek. Çok şey konuşuldu ve söylendi, yine söylüyorum, soruşturma süreci var. Ulaştırma Bakanlığı uçuş taleplerine izin verir ve izin alma gereği yoktur. Kaplı olduğumuz dönemlerde bu tip uçuş taleplerinin tümü Bakanlar Kurulu bilgilendirmesinde verildi. Herkesin bilgisi vardı fakat bize aksettirilen geliş amacı ile ortaya çıkana amacın örtüşmediği ortaya çıktı. Bize çok ciddi elzem olduğu, imzaların atılmaması halinde sürecin çökeceği, Lapta Belediyesi’nin çok ciddi sıkıntıya gireceği söylendi. Hatta 1 Temmuz’a dek beklense olmaz mıydı dedik ama acildir denildi. Bu yönde bir realite gerçekleşmedi. Elzemiyete dayalı çok izin verildi, kombaycılar, KIB-TEK için personel, bazı tamirat işleri için gelen kişiler geldi.

Bu özel uçuşlarda kandırılmış gibi hissettim. Net duruşumu ortaya koydum. Zaten bu uçuşun Bakanlar Kurulu kararıyla verildiği yer alıyor.”

UBP-HP gerginliği: “Bugün karı-koca arasında bile sorunlar olur”

UBP-HP arasında dillendirilen gerginliği de yorumlayan Atakan, “Siyasette hiçbir zaman sular durulmaz ama yönetilmesi gereken bir süreç var. Çarkların bir nebze dönmeye başlamasıyla ülkemizi farklı bir sürece götürecek. En azından geride kalan 3 aylık süreçte yaşanan sıkıntı ve daralmayı nasıl açacağız diye politika üretmeliyiz. Bugün karı-koca arasında bile sorunlar olur ama yürütülmeye çalışılan zorlu sürece yöneldik. HP adına diyebilirim ki seçimin olması herhangi bir konuda refleks vermemize engel değildir. Adım atarken seçimi düşünmeyiz, bu geride kalan süreç içinde de geçerli.” şeklinde konuştu.

“Geliş ve gidişlerde yeni takvimlendirme yapacağız”

Test kapasitemizin artması paralelinde hem hava hem deniz yolundaki hem geliş hem gidişlerle ilgili yeni takvimlendirme yapacağız. Sadece İstanbul değil, diğer bölgelerden geliş ve gidişler de değerlendirilecek. Tam bir tarih vermek çok zor, bu hafta görüşülecek. Test ve sağlık kapasitesindeki gelişmeler doğrultusunda hareket edeceğiz.”

“En başarısız noktalarımızdan biri algıyı yöneltmek”

Gelecek uçakların, yapılacak test kapasitesinin öngörülmeden, yoğunluğun yaşanacağı öngörülmeden açılım iddialarını da yorumlayan Atakan, “En başarısız noktalarımızdan biri algıyı yöneltmek. Mevcut kapasitemiz aslında üst seviyeye çıkarıldı ama bu toplumla paylaşılmadı, bizim hatamız. Bir sürü sorunla boğuşuyoruz ve bunları vatandaşa gösterme konusunda eksikliğimiz var.

Örneğin süreç başındaki ventilatör sayımız ve şimdi sayımız arasında çok ciddi farklarımız var.” diyen Atakan, özellikle Sağlık Bakanlığı’nda çok ciddi çalışmaların olduğunu paylaştı. Tüm bu gelişmelerin toplumla sağlıklı bir şekilde paylaşılamadığını anlatan Atakan, imkan ve kabiliyetlerin eskiye oranla çok iyi noktada olduğunu anlattı.

3. Ekonomik paket çalışmaları başladı

Pandemi hastanesinin olmamasıyla ilgili de “İçiniz rahat mı?” sorusuna yanıt veren Atakan, sürecin sonunun görülmediğinden dolayı rahatsızlık duyduklarını anlattı.

Toplumun pozitif vakalara çok tepkili olduğunu dile getiren Atakan, uyulması gereken kuralların hepsinin rafa kaldırıldığını, bunun da pozitif vakalara tepki doğurduğunu ifade etti.

Pandemi hastanesiyle ilgili de olumlu gelişmeler olduğunu dile getiren Atakan, bununla ilgili Sağlık Bakanlığı’nın yakın zamanda açıklanacağını anlattı.

Ekonomiye yönelik ise 3.Paketin hazırlıklarına başlandığını kaydeden Atakan, Ağustos ayı içinde açılma sürecinin ve ülkeye etkilerinin değerlendirileceği paket olacağını belirtti.

Turizm ve Eğitim alanında olumsuzlukların sürdüğünü kaydeden Atakan, bu konularda da ileri vadeli belirsizliklerin hâkim olduğunu kaydederek, tüm bu belirsizliklerin çerçevesinde 3.Paketin hayta gireceğini ifade etti.

Yol çalışmaları başlıyor, 2 proje yılsonuna dek tamamlanacak

Yol yapım çalışmalarının ilk etapta üç proje çalışması başladığını dile getiren Atakan, Lefke-Çayırova yolu, Girne Dağ yolu ve Kuzey Lefkoşa Çevre yoluyla ilgili çalışmaların başlayacağını, yılsonu Lefke-Çayırova yolu ve Kuzey Lefkoşa Çevre yolunu hayata geçirmeyi planladıklarını anlattı.

15 posta memuru alınacak

15 Posta memuru için de ihale yetkisi aldıklarına da değinen Atakan, “Eğer yetiştirebilirsek 30 yıl sonra 15 posta memuru alınmış olacak.” Ş eklinde konuştu.

Hava Trafik Kontrolleri alanında bulunan sıkıntıların da süreçten dolayı giderilemediğini belirten Atakan, “bu hava sahası bizim için çok önemlidir” dedi.