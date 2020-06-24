İhtiyat Sandığı Dairesi, 2 bin TL kısmi ödeme için 16 bin 678 başvuruya 33 Milyon TL ödeme yaparken, İstihdam Destekleme Merkezi Teşvik Fonu kapsamında kapalı olan işletmelere yapılan 1500 TL katkı için ise 50 bin kişinin başvurusuna karşılık toplam 75 Milyon TL ödeme yapıldı… Çalışanların ‘İhtiyat Sandığı’ndaki kendi birikimine dokunmak istemediği resmi verilere yansıdı.

İhtiyat Sandığı Daire Müdürü Erman Yaylalı: “Biz biraz daha yüksek katılım öngörmüştük, ama öngörümüzün altında kaldı bu rakam. İnsanlar buna çok fazla ilgi göstermedi, birikimlerinden çekmek için aşırı bir talep olmadı”

Fehime ALASYA

‘Pandemi’ ye bağlı kapanma sürecinde Hükümet’in ‘ekonomik paket’ çerçevesinde açıkladığı işçilerin kendi birikimleri olan İhtiyat Sandığı’ndan 2 bin TL ‘kısmı ödeme’, beklenen ilgiyi görmedi.

İhtiyat Sandığı Dairesi’nde Mayıs ve Haziran ayları için 16 bin 678 müracaat için kısmi ödeme yapıldı, çalışanlar kendi yatırımından toplamda 33 Milyon TL kullandı.

Buna karşın İstihdam Destekleme Merkezi Teşvik Fonu kapsamında ‘İstihdamın Sürekliliği ve İşletmelerin Devamlılığı İçin 1500 TL Ücret Desteğine’ ise Nisan ayında 50 bin kişi başvurdu, 75 Milyon TL ödendi. 2020 yılı Nisan ve Mayıs ayları için İstihdam Destekleme Merkezi Teşvik Fonu kapsamında işletmelerin devamlılığının ve istihdamın sürekliliğinin sağlanması amacıyla çalışanlara her ay için 1,500 TL ücret desteği verilmesi ile ilgili olarak karar üretilmişti.

İhtiyat Sandığı Dairesi resmi verilerine yansıyan rakamlar, hükümetin salgın sürecindeki ekonomik tedbir paketinde yer alan 2 bin TL kısmi ödemeye çok talep olmadığını ortaya koydu.

İhtiyat Sandığı Müdürü Yaylalı:

“Daha yüksek katılım öngörmüştük”

Mayıs ve Haziran aylarında kısmi 2 bin TL karşılığında toplamda 33 Milyon TL ödeme yapılmasını değerlendiren İhtiyat Sandığı Daire Müdürü Erman Yaylalı, “İnsanlar birikimlerinden para çekilmesine çok ilgi göstermedi” yorumunda bulundu.

Özellikle kısmi 2 bin TL ödeme için daha yüksek katılım olacağını öngördüklerini kaydeden Yaylalı, katılımın beklenenden az olduğunu belirtti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Yaylalı, “Biz biraz daha yüksek katılım öngörmüştük, ama öngörümüzün altında kaldı bu rakam. İnsanlar buna çok fazla ilgi göstermedi, birikimlerinden çekmek için aşırı bir talep olmadı. İnsanlar parasını dairemizdeyken güvende hissediyor.” dedi.

İlk ödeme 4 Haziran’da yapılmıştı

Çalışanlar ödeme almak istedikleri her ay için İhtiyat Sandığı Dairesi resmi internet sitesinden başvuruda bulundu, ilk ödeme 4 Haziran’da yapıldı.

İhtiyat Sandığı ödemesi ‘yapboza’ dönmüştü

15 Mayıs’ta çalışanlara İhtiyat Sandığı birikimlerinden 10 Bin TL geri ödemesiz ‘para çekme hakkı’ verilmesi kararı, 18 Mayıs’ta değiştirilerek, Bakanlar Kurulu kararı olarak Resmi gazetede 6 Bin TL’lik ödeme olarak yayımlanarak yürürlüğe konmuştu.

Hükümet birkaç gün içerisinde değiştirdiği kararla, çalışanların 3 ay boyunca ayda 2’şer bin TL olmak üzere toplamda 6 bin TL kendi birikimlerinden geri ödemesiz para çekebileceğini duyurmuştu.

Alınan ilk kararda ise 10 bin TL olarak açıklanan destek ile toplamda 5 ay 2’şer bin TL alınabileceği belirtilmişti.

Yaklaşık 50 bin özel sektör çalışanını kapsayan bu kararın kısa süre içinde iki kez değiştirilmesi tepkiye neden olmuştu…