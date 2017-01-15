Biri YDÜ’yü durdursun: 60-82

Eren ŞİŞİK

Vakıflar Bankası Basketbol Ligi’nde 8.hafta karşılaşmasında Girne Üniversitesi ile lider Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) karşı karşıya geldi. NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada YDÜ, rakibi karşısında daha üstün bir oyun sergileyerek maçı 82-60 kazandı. YDÜ’de 19 sayı kaydeden Letonyalı yıldız Kaspars Kambala maçın en skorer ismi oldu.

Kambala etkisi

Maça hızlı başlayan taraf Girne Üniversitesi oldu. Özellikle Tom Bush’un etkili oynadığı periyotta rakibini bir hayli zorlayan Girne Üniversitesi takımı buna karşın aynı özveriyi savunmada pota altında gösteremedi. Pota altında Kaspars Kambala’yı durdurmakta zorlanan Girne takımı, bu oyuncuya ne Peter ile ne de Tom Bush ile önlem alamadı. Periyot 24-23 YDÜ üstünlüğünde noktalandı. İkinci periyotta ise YDÜ takımı oyunun kontrolünü iyice eline aldı. Yine Kambala’nın etkili oynadığı periyotta, Mandic de etkili oyunuyla maça dahil oldu. Devre 49-37 YDÜ üstünlüğünde noktalandı.

Girne dengeyi kurdu ama…

Maçın üçüncü periyodunda ise Girne Üniversitesi maçta yeniden dengeyi kurmayı başardı. Tecrübeli oyuncu Ahmet Dağer’in ve James Crackett’in etkili olduğu periyotta, Tom Bush savunmada ciddi anlamda grafiğini yükseltti. Bush’un savunmasıyla yakalanan hızlı hücumlarla maça tutunan Girne Üniversitesi farkı eritmeyi başaramadı ve periyot 62-51 YDÜ üstünlüğünde noktalandı. Maçın son periyodunda Kambala ve Kemal Taşçı’nın 5 faulle oyundan çıkması Girne ekibini umutlandırsa da bu periyotta da YDÜ’de sahneye Williams ve İhsan ikilisi çıktı. Attıkları kritik basketlerle takımlarının farkı açmasında etkili olan ikili YDÜ’nün maçı 82-60 kazanmasını sağladı. Girne Üniversitesi’nde takımın skorer oyuncusu Jamee Crockett’in hücumdaki etkisiz oyunu Girne takımının skor üretmesinde zorlanmasına neden oldu.

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Girne Üniversitesi 60-82 Yakın Doğu Üniversitesi

SALON: NEU RA 25 Spor Salonu

HAKEMLER: Ahmet Maslakçı, Efe Bostancı

GİRNE ÜNİVERSİTESİ: Diyar Othman (7), Burak, Kıvanç, Hamit, Ahmet Dağer (7), Mert (8), Tom Bush (15), Peter (14), Ferit, Kaan, Jamee (9), Hüseyin

YDÜ: Ümit, Vuka Mandic (12), Kambala (19), Halil (12), İhsan (15), Kemal Taşçı (5), Sercem, Fehmi, Hasan, Arda (2), Vedat (2), Derek Williams (15)

1.PERİYOT: Girne Üniversitesi 23-24 YDÜ

2.PERİYOT: Girne Üniversitesi 37-49 YDÜ

3.PERİYOT: Girne Üniversitesi 51-62 YDÜ

4.PERİYOT: Girne Üniversitesi 60-82 YDÜ

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VAKIFLAR BANKASI BASKETBOL LİGİ

TAKIM O G M P

1.YDÜ 8 7 1 15

2.Mapfree 8 5 3 13

3.Koop 8 4 4 12

4.LAÜ 8 4 4 12

5.Girne Üni. 8 3 5 11

6.MGA 7 3 4 10

7.GAÜ 7 1 6 8