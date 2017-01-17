Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eve gerçekleştirilen operasyon sonucunda ele geçirilen yaklaşık 27 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ile ilgili olarak tutuklanan zanlı D.Ş. ile O.Ö. almış oldukları tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamalarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı D.Ş., tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanırken, zanlı O.Ö. ise davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuların yarısını satmışlar...

Meselenin tahkikat memuru Özgür Biçenleroğlu, 12 Ocak tarihinde zanlı D.Ş. ile O.Ö.’ın evine gerçekleştirilen operasyonda zanlı D.Ş.’in elinde tuttuğu şeffaf naylonda yaklaşık 25 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde, cebinde yaklaşık 1 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde, yatak odasındaki komodin çekmecesinde ise yine yaklaşık 1 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Zanlı D.Ş.’in vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirten Biçenleroğlu, vermiş olduğu ifadesine göre konu uyuşturucu maddeyi 10 Ocak tarihinde 50 gr olarak zanlı O.Ö.’dan aldığının ve 25 gramını zanlı O.Ö.’ın istemi üzerine başkalarına verdiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Zanlı O.Ö.’ın sabıka dosyası kabarık...

Zanlı D.Ş.’in uyuşturucu suçundan ilk kez mahkeme huzuruna çıkarıldığını belirten Polis Memuru Özgür Biçenleroğlu, zanlı O.Ö.’ın ise toplam 26 sabıkası bulunan zanlı O.Ö.’ın 2011 ile 2016 yılları arasında 4 kez uyuşturucu suçundan dolayı yargılanıp çeşitli sürelerde hapis cezasına mahkum edildiğini ve en son ise 9 Eylül 2016 tarihinde cezaevinden çıktığını açıkladı. Uyuşturucu suçundan dolayı yargılanan ve hapis cezasına mahkum edilen zanlı O.Ö.’ın cezaevinden çıkmasının ardından yaklaşık 4 ay sonra yine ayni suçu işleyerek mahkeme huzurunda getirildiğini belirten Biçenleroğlu, uslanmaz zanlı profili çizen zanlı O.Ö.’ın serbest kalması halinde yine benzeri suçları işleme ihtimalinin bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Biçenleroğlu, zanlı D.Ş.’in uygun bir teminata bağlanmasını talep ederken, zanlı O.Ö.’ın ise 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlı O.Ö.’a cezevi yolu gözüktü...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı D.Ş.’in kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslim edilerek KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 6 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 2 KKTC vatandaşının 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verirken, zanlı O.Ö.’ın ise davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.