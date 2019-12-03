Biri tutuklu bir serbest yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda tasarrufunda uyuşturucu bulunan zanlı Y.T., ve bağlantısı görülüp tutuklanan zanlı M.G., yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ertuğ Akşahoğlu, olguları aktardı.

Polis, 27 Kasım’da Narkotik ekibi tarafından zanlı Y.T.’nin evinde yapılan aramada, zanlının tasarrufunda 410 miligram sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde ve ucu yanık içinde uyuşturucu madde olan tütünle karışık 284 miligram ağırlığında sarma sigara bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, Y.T.’den yapılan soruşturmada konu maddeyi zanlı M.G.’den satın aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlının herhangi bir suçlamayı kabul etmediğini ve ilgili tarihte buluşmadıklarını söylese de görüştüklerinin belirlendiğini beyan etti.

Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, Y.T.’nin 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, zanlı M.G.’nin ise ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 7 bin 500 TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.