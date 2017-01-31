Ayşe GÜLER

Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde içler acısı bir evde, sağlık koşullarından yoksun bir şekilde yaşayan Emine-Erhan Özkın kardeşler ile ilgili süreç işliyor.

‘Çöp ev’den çıkmaya ikna olarak, sağlık kontrolüne götürülen Emine Özkın’ın tedavi süreci Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde başladı.

Öte yandan evde kalmakta direnen ve sağlık kontrolüne götürülemeyen Erhan Özkın ile ilgili ise ikna çalışmaları sürüyor.

DİRETİRSE MAHKEME KARARI ELDE EDİLECEK… Evden çıkmaya ikna olan ve sağlık kontrolüne götürülen Emine Özkın’ın tedavi süreci başladı. Kardeşi Erhan Özkın ise bugün akrabalarının yanına yerleşmesi için ikna edilmeye çalışılacak. Sosyal Hizmetler Dairesi, Özkın’ın evden çıkmamaya diretmesi ve tedavi sürecinin başlatılamaması halinde mahkeme kararı elde ederek, devreye koyacak.

Sosyal Hizmetler Dairesi, günlerdir evde tek başına kalan Erhan Özkın’ı bugün akrabalarının yanına yerleştirilmesi ve tedavi için ikna etmeye çalışacak.

Evden çıkmamaya diretmesi ve tedavi sürecinin başlatılamaması halinde ise Daire yetkilileri,

bu konuda mahkeme kararı alarak, devreye koyacak.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, Erhan Özkın’ın akrabalarının yanına yerleştirilmesi için bugün yeniden çalışma yapacaklarını söyledi, “Kişilerin kendi rızası olmadan tedavi süreci başlatılamaz, evden de çıkartılamaz. Bunun için mahkeme kararı olmalıdır. İhtiyaç duyulması halinde mahkeme kararını elde edeceğiz” şeklinde konuştu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt: Evden çıkmazsa, mahkeme kararı elde edeceğiz

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, Surlariçi bölgesinde basına da yansıyan, içler acısı bir halde evde yaşayan Emine Özkın’ın Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrol altında olduğunu, Erhan Özkın’ın ise evden çıkması için ikna edilemediğini söyledi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Başkurt, Erhan Özkın’ın akrabalarının yanına yerleştirilmesi için bugün yeniden çalışma yapacaklarını belirtti.

Başkurt, kişilerin kendi rızası olmadan tedavi sürecinin başlatılamayacağını, evden de çıkartılamayacağını, bunun için mahkeme kararının olması gerektiğini ifade ederek,ihtiyaç duyulması halinde mahkeme kararını elde edeceklerini aktardı.

“Uzun süredir çalışıyoruz”

Başkurt, Erhan-Emine Özkın kardeşler ile ilgili uzun süredir çalışma yaptıklarını, geçtiğimiz gün evde yaşanan yangın sonrasında değil, her ay görevli 2 memurun Emine Özkın’ı tedaviye götürdüğünü aktardı.

Yangının yaşandığı gün de Daire’ye bağlı ekiplerin olay yerine gittiğini söyleyen Başkurt,

“Aylardır her ay bu kişilerle ilgili çalışma yürütüyoruz . Bu bizim görevimiz. Bunun ne reklam yapılır ne de paylaşılır” şeklinde konuştu.

“Ev ile güçlü bağları var, çıkmak istemiyorlar…”

Özellikle Erhan Özkın’ın yaşadığı ev ile güçlü bir bağ kurduğunu, bu nedenle de çıkmak istemediğini ifade eden Başkurt, bu sabah Özkın’ın akrabalarının evine yerleştirilmesi için yeniden çalışma yapacaklarını açıkladı.

Başkurt, yangın sonrasında da benzer bir girişimde bulunduklarını ancak Erhan Özkın’ı evden çıkması için ikna edemediklerini söyledi. Evinden ayrılmak istemedi. Akrabalarıyla görüştük Özkın’ın akrabalarının yanı sıra polisin de devreye girdiğini söyleyen Başkurt, girişimlerle ilgili sonuç alınamadığını belirtti.

“İkna olmazsa, mahkeme kararını devreye koyacağız”

Olayın hukuki boyutunu da araştırdıklarını dile getiren Başkurt, kişilerin kendi rızası olmadan tedavi sürecinin başlatılamayacağını, evden de çıkartılamayacağını, bunun için mahkeme kararının olması gerektiğini ifade etti.

Başkurt, ihtiyaç duyulması halinde mahkeme kararını elde edeceklerini sözlerine ekledi.

Tadilat ve tamirat yapılabilmesi için evi boşaltılması gerektiğine de işaret eden Başkurt, “Erhan amcayı ikna edip, evden almak istiyoruz” dedi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı: Çabaların ortaklaştırılması güzel sonuçlar doğuracak

Öte yandan LTB Başkanı Mehmet Harmancı da ev ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklama şöyle: Bugün (dün) sabah Sosyal Hizmetler Dairesi müdürü Aydan hanımla görüştüm, kendileri çöp ev vakası ile yakinen ilgileniyorlar, teyzenin hastanede olmasını sağladılar, şimdi de amcanın durumunu netleştirmeye çalışıyorlar, bu konuda uğraş veren Sosyal Hizmetler dairesi çalışanlarına da teşekkür ediyorum, çabaların ortaklaştırılması güzel sonuçlar doğuracaktır.