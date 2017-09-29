Biri hastaneye, diğeri hücreye!

Merkezi Cezaevi’nde T.Ö ile H.Ş isimli iki mahkum arasında kavga çıktı, biri Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, diğerine ‘hücre cezası’ verildi.

Olay, TDP Milletvekili Zeki Çeler’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama sonrası ortaya çıktı.

Çeler, H.Ş’yi darp eden, T.Ö’nün de gardiyanlar tarafından darp edildiğini ve doktor kontrolünden geçirilmediğini ifade ederek, gerekenin yapılması için söz konusu mahkumun da sağlık raporu alması gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü Hüseyin Amcaoğlu ise darp olayını doğruladı, olayla ilgili soruşturma başlatılacağını açıkladı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Amcaoğlu, İçişleri Bakanlığı, olay sonra darp eden mahkumun ‘gardiyanlar tarafından dövüldüğüne’ dair iddiaların da araştırıldığını ifade ederek, konuyla ilgili polisin de cezaevine gelerek soruşturma yaptığını kaydetti.

Polis Basın Subaylığı, 22 yaşındaki T.Ö isimli mahkum, 22 Eylül tarihinde sabah 04.00 sıralarında arkadaşını idareye şikayet ettiği gerekçesiyle aynı koğuşta hükümlü tutuklu bulanan 21 yaşındaki H.Ş’yi vücudunun muhtelif yerlerine gelişigüzel vurarak ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı.

Yaşanan olay sonrasında T.Ö isimli mahkum hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATIYOR… Olay, TDP Milletvekili Zeki Çeler’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama sonrası ortaya çıktı, İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü Hüseyin Amcaoğlu, olayla ilgili soruşturma başlatacağını açıkladı

TDP Milletvekili Zeki Çeler: “Darp eden mahkum da sağlık kontrolünden geçirilmeli”

TDP Milletvekili Zeki Çeler, H.Ş’yi darp eden, T.Ö’nün de gardiyanlar tarafından darp edildiğini ve doktor kontrolünden geçirilmediğini ifade ederek, gerekenin yapılması için söz konusu mahkumun da sağlık raporu alması gerektiğini dile getirdi.

Çeler, “Cezaevi denetleme kurulu soruşturma başlatsa bile doktor kontrolü yapılmaz ve rapor tutulmazsa gereği maalesef gereken yapılamayacak…Gün geçtikçe de yaralar kapanacak ve bu olayda aynen bu şekilde kapanıp gidecek. Bu suçlunun doktor kontrolünden geçmesi şart!” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü Hüseyin Amcaoğlu ise darp olayını doğruladı, olayla ilgili soruşturma başlatılacağını açıkladı.

Çeler’in paylaşımı şöyle: Hafta sonu Lefkoşa merkezi cezaevinde iki suçlu arasındaki arbedede bir suçlunun diğeri tarafından ağır bir şekilde darp edildiğini öğrendim. Darp edilen kişi hastaneye kaldırılmış fakat darp edeninde gardiyanlar tarafından ciddi bir şekilde dövüldüğü, yaralarının olduğu, hücrede tutulduğu ve durumunun da pekiyi olmadığı iddiası bilgime geldi. Hemen Kıbrıslı Türk İnsan Hakları vakfından avukat arkadaşlara ulaşarak ne yapabiliriz diye sordum. Amacım olayı basına vermek ya da sosyal medyada bunun üzerinden siyaset yapmak değildi. Gereğinin yapılmasını sağlamaktı.

Arkadaşlarda cezaevinde ziyaret edilmesi gerektiğini ancak hücredeki suçlunun ziyaretinin sadece müdürün veya içişleri bakanının talimatıyla olabileceğini" söylediler.

Hemen bakana ulaştım pazar gün avukat arkadaşla cezaevine gittim, avukatı görüştürmediler fakat benim görüşmeme izin verildi. Kavga etmesinden dolayı zaten ekstradan dava okunup gereği yapılacak fakat bazı gardiyanlar tarafından darp edilmesi kabul edilir bir durum olamazdı. Yürümekte zorluk çekmesi dışında " var mı üzerinde darp izi diye sordum, sağ böğrü ve sırtı cop izleri ile patlamış damarları, morarmış teni halen gözümden kaçmaz, yüzündeki şişlikler, bacağı ve kollarındaki morluklarda ayrı.." Tekrar etmekte fayda var, diğer bir kişiyi darp etmiş olması onun mahkeme huzurunda alacağı ceza ile değil de gardiyanların vereceği ceza ile dayakla yargılanması kabul edilemez.

Aynı gün sayın bakanla yüz yüze görüştük, ilgisi için teşekkür ettim ve derhal bu kişinin doktor kontrolünden geçmesi ayrıca soruşturma başlatılması gerektiğini söyledim. "Kesinlikle başlatacağım" dedi.

Olayın devamında avukat tayin edilmesini ve doktor kontrolünden geçmesini talep ettik, salı gün avukatla görüştürdüler, ayni şekilde avukata da her şeyi açıkça anlattı ve doktor istedi, yaralar halen görünüyordu. İşte bu noktada maalesef doktor kontrolü henüz gerçekleşmedi. Cezaevi denetleme kurulu soruşturma başlatsa bile doktor kontrolü yapılmaz ve rapor tutulmazsa gereği maalesef yapılamayacak. Gün geçtikçe de yaralar kapanacak ve bu olayda aynen bu şekilde kapanıp gidecek. Bu suçlunun doktor kontrolünden geçmesi şart! Artık gereğini kamuoyuna duyurmaktan başka çare kalmadı”



İçişleri Bakanlığı, Bakanlık Müdürü Hüseyin Amcaoğlu:

“Soruşturma başlatılacak”

İçişleri Bakanlığı, Bakanlık Müdürü Hüseyin Amcaoğlu, cezaevinde yaşanan darp olayını doğruladı, olayla ilgili soruşturma başlatılacağını açıkladı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Amcaoğlu, geçtiğimiz hafta iki mahkum arasında çıkan tartışma sonucu, bir mahkumun ciddi şekilde darp edildiğini ve Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, sağlık raporu aldığını söyledi.

Darp eden mahkuma ‘hücre’ cezası verildiğini belirten Amcaoğlu, darp eden mahkumun da gardiyanlar tarafından dövüldüğüne’ dair iddiaların araştırıldığını ifade etti.

Amcaoğlu, konuyla ilgili polisin de cezaevine gelerek soruşturma yaptığını, emareleri toplayarak, ifade aldığını aktararak, her iki mahkumun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.