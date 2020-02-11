Biri cezaevine gönderildi biri teminata bağlandı

Yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaparken yakalanan 2 kişi teminata bağlandı

Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinden ülkemize askeri yasak bölgeyi ihlal ederek giriş yapmak isterken yakalan zanlılar H.R ve S.H., bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aytan Özoğlu, olayla ilgili bulguları aktardı.

Özoğlu, zanlıların 07 Şubat tarihinde Küçük Kaymaklı bölgesinden askeri yasak bölgeyi ihlal edip, Kıbrıs’ın güneyine geçtiklerini ve 08 Şubat tarihinde yine ayni yerden Kuzey Kıbrıs’a askeri yasak bölgeden geçmek istedikleri esnada nöbet yerinde görevli askerler tarafından tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi.

Özoğlu, zanlı H.R.’nin Ocak 2020 tarihinde yine ayni bölgeden Kıbrıs’ın güneyine gidip geldiğini mahkemeye aktardı.

Özoğlu, zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlı H.R.’nin 2017 tarihinden itibaren kaçak olduğunu diğer zanlının ise üniversite öğrencisi olduğunu belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlı Hasan Raciva’nın 16 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Sağer, zanlı S.H.’nin ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 3 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.