BİREVİM İLE SENETLE EV ALMA FIRSATLARI

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Ülkemizdeki en büyük ihtiyaç ve hatta yatırımlardan bir tanesi olan gayrimenkul alımı, günümüzün şartları ile oldukça zor bir hale gelmiştir. Yüksek faiz oranları ve gayrimenkul fiyatları, birçok aileyi kurdukları bu hayalden mahrum etmektedir. Bu yüzden pek çok aile senetle ev alma yöntemine başvurmaktadır. Fakat senetle ev almak çok mantıklı bir yöntem olsa da çok büyük dikkat gerektirmektedir. Birevim ile senetle ev alma fırsatları, size hem güvenilir hem de en uygun yolu açacaktır.

İlk olarak, eğer senetle ev almaya karar verdiyseniz, mutlaka ama mutlaka güvenilir olan firmaları tercih etmeniz gerekmektedir. Güvenilir olmayan ya da geçmişinde bir takım problemler yaşamış firmaları tercih etmemenizi şiddetle öneririz. Birevim ile senetle ev alma fırsatları sayesinde siz de Türkiye’nin herhangi bir bölgesinden hayallerinizdeki eve küçük taksit fırsatları ile kira öder gibi sahip olabilirsiniz.

SENETLE EV ALMAK İSTEYENLERE TAVSİYELER

Senetle ev nasıl alınır? Dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Evin bulunduğu yerdeki, evin peşin ya da senetle alınma fiyat değerini mutlaka önceden araştırın.

Kişi, firma ya da kurumların senetle ev alımı için vade farkını ne kadar istediğine mutlaka dikkat edin.

Size güven vermeyen veya henüz yapımına başlanmamış olan projelerden uzak durmaya çalışın.

Büyük ve bu işte köklü olan firmaları ya da kurumları seçmeye kesinlikle dikkat edin. (Birevim, 4 yıl gibi bir süre zarfı içerisinde 10.000’in üzerinde teslimat yaptı.)

Aylık ödeyemeyeceğiniz taksitlere girip senet imzalamayın. Eğer ödeme yapamazsanız eve haciz gelme durumu olacaktır. (Bievim ile aylık olarak ödeyeceğiniz taksitlerin ücretlerini belirlemek tamamen size kalmış.)

Bir senedi doldururken mutlaka yazıların ve kelimelerin arasındaki boşluklara dikkat etmeye çalışın.

İmzalayacağınız senedin noter onaylı olup olmadığına bakmadan imza atmayın. Eğer noter onaylı ise imzalayın.

Senetleri ödeyememeniz halinde, ek bir süre isteyin. (Birevim’de ödeme zorluğu yaşandığı anda, ödemeler durdurulabilir. Daha sonra da kaldığınız yerden ödemelerinizi yapmaya devam edebilirsiniz.)

Eğer siz de herhangi bir ödeme sıkıntısı yaşamak istemiyorsanız, Birevim ile senetle ev alma fırsatları konusunda bizi mutlaka takip edin. Sizin için en uygun yöntemi seçerek, kolayca ev alma şansına sahipsiniz.

https://www.birevim.com/senetle-ev.html