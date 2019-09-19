“Birçok Yönüyle Alzheimer’a Bakış” paneli düzenleniyor
Alzheimer Derneği, 21 Eylül Cumartesi günü “Birçok Yönüyle Alzheimer’a Bakış” konulu panel düzenliyor.
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Alzheimer Derneği, 21 Eylül Cumartesi günü “Birçok Yönüyle Alzheimer’a Bakış” konulu panel düzenliyor.
Dernekten verilen bilgiye göre, 08.30-14.00 saatleri arasında Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek panelde, Alzheimer hastalığının farklı yönleriyle ilgili çalışan Kıbrıs ve Türkiye’den bilim insanları ve uzmanların sunumlarına yer verilecek.
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