“Birçok Yönüyle Alzheimer’a Bakış” paneli düzenleniyor

Alzheimer Derneği, 21 Eylül Cumartesi günü “Birçok Yönüyle Alzheimer’a Bakış” konulu panel düzenliyor.

Dernekten verilen bilgiye göre, 08.30-14.00 saatleri arasında Lefkoşa’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek panelde, Alzheimer hastalığının farklı yönleriyle ilgili çalışan Kıbrıs ve Türkiye’den bilim insanları ve uzmanların sunumlarına yer verilecek.