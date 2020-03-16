Birçok ülke reddetti, Küba kucak açtı

Britanya bandıralı MS Braemar gemisi, birden fazla ülkenin yardım etmeyi reddetmesinin ardından; gemideki yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 hastalığına yakalanan yolcuları tedavi etmeyi kabul eden Küba’ya demirleyecek.

682 yolcu ve 381 mürettebat taşıyan İngiliz bandıralı MS Braemar’da, en az beş yolcunun corona testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

ABD merkezli CNN kanalının Havana muhabiri Patrick Oppmann, Küba diplomatik kaynaklarının ”Pandemi herkesin ortak çabasıyla sona erecek. Yolcuları kabul etmemizin sebebi insani kaygılar” dediğini duyurdu.

CNN’nin haberine göre tedaviye ihtiyaç duyan yolcular Küba’da kalacak, durumlarının iyi olduğu tespit edilen yolcular ise İngiltere hükümetinin girişimiyle evlerine dönecek.