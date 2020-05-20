Birçok mekan açıldı, sokağa çıkma yasağı saatleri değişti

Bakanlar Kurulu’nun geçtiğimiz hafta aldığı kararlar uyarınca bugün 2 aydır kapalı olan birçok mekan da açıldı.

Bugünden itibaren plajlar, otel plajları ve otellerdeki büfeler, restoranlar, büfeler, pastaneler internet kafeler, köy kahveleri, berberler, kuaförler ve güzellik salonları açıldı.

Öte yandan Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar uyarınca gece uygulanan tam sokağa çıkma saatleri de bu geceden itibaren değişti. İlk önce 21.00-06.00 saatleri arasında uygulanan tam sokağa çıkma yasağı, kısa süre önce 22.00-06.00 şeklinde uygulanmıştı.

Bu gecede itibaren ise tam sokağa çıkma yasağı saatleri 00.00-06.00 şeklinde uygulanacak.