Birçok ilke imza attılar

YENİ REKOR VE 38 SANİYENİN ALTINA İNEN 11. TAKIM… 24’üncü Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 37.78’lik derecesi ile ülkemiz elit atleti Yiğitcan Hekimoğlu’nun da yer aldığı Türkiye 4x100 takımı bu başarıya yenilerini ekledi. Ülke rekoru kıran Türkiye, aynı zamanda tüm zamanlarda 38 saniyenin altına inebilen 11’inci takım olma başarısı gösterdi

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 24’üncü Avrupa Atletizm Şampiyonası Pazar günü tamamlanırken, ülkemiz elit atleti Yiğitcan Hekimoğlu’nun da yer aldığı Türkiye 4x100 metre bayrak takımı birçok ilke imza attı. Yiğitcan’lı Türkiye hem Türkiye 4x100 metre rekorunu geliştirdi, hem de tüm zamanların 38 saniyenin altına inen 11’inci ülkesi oldu.

Büyük başarı

24’ünü Avrupa Atletizm Şampiyonası Pazar günü yapılan son gün yarışları ile tamamlandı. 6 Ağustos’ta başlayan şampiyonada yer alan ülkemiz elit atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu, bireysel anlamda yer aldığı 100 metre branşında yarı finale yükselmeyi saniyenin 100’de biri farkla kaçırsa da Türkiye 4x100 metre bayrak takımı ile önemli bir başarıya imza attı. Emre Zafer Barnes, Jack Ali Harvey ile Ramil Guliyev’le 4x100 metre finalinde 37.78’lik derece elde eden Yiğitcan’lı Türkiye Avrupa ikincisi olma başarısı gösterdi.

Yeni rekor ve 38 saniyenin altına inen 11. takım

Elde edilen Avrupa ikinciliği beraberinde birçok ilki de getirdi. Türkiye 4x100 metre takımı yarı final mücadelesinde önce 38.30’luk derecesi ile Türkiye rekorunu egale etti. Final mücadelesinde ise yeni Türkiye rekorunu kırdı. Yiğitcan Hekimoğlu’nun 3’üncü adam olarak yer aldığı yarışta Türkiye 8’inci kulvarda mücadele etti. Yarışta 37.78’lik derecesi ile Türkiye Avrupa ikincisi oldu. Finalde mevcut rekoru 0.32 saniye geliştiren takım yeni rekorun sahibi olurken, aynı zamanda tüm zamanlarda 38 saniyenin altına inen 11’inci takım olarak kayıtlara geçti. Uzun bir süredir çalışmalarını sürdüren Yiğitcan Hekimoğlu ve antrenörü Celal Keleş böylelikle Türkiye’nin elde ettiği tarihi başarının en önemli mimarlarından biri oldu.