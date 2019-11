BİRÇOK BÖLGE ELEKTRİKSİZ!

Elektrik Kurumu’nda devam eden grev nedeniyle birçok bölgede arızalara müdahale edilemediği için elektrik kesintileri yaşanıyor.

EL-SEN'in grev kararı nedeniyle dün gece yarısından itibaren kesinti ve arızalara müdahale edilmiyor.

Dün gece saat 01.00 itibarı ile Güzelyurt ve birçok köyüne hala elektrik verilmezken, Lefkoşa ve Mağusa’nın birçok bölgesinde elektrik yok. Haspolat’ın büyük bir kısmı da elektriksiz...

DARGIN: “HENÜZ BİR GELİŞME YOK”

Meydana gelen kesintiler ve arızlar ile ilgili KIB-TEK Müdürü Ahmet Dargın YENİDÜZEN’e konuştu. Dargın, dün gece yarısı saat 01.00 sıralarında sendikanın greve girdiğini ve birçok bölgede yaşanan kesinti ve arızalara müdahale edilmediğini açıkladı. Dargın, “Tarafıma henüz aktarılan bir gelişme yok. Hükümet ve sendikanın uzlaşmasını bekliyoruz” dedi.

ERDAL ONURHAN: “KARANLIK TAM BASACAK”

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan EL-SEN grevi ile ilgili yaptığı açıklamada “Biraz sonra güneş de etkisi yitirecek ve karanlık tam basacak” dedi.

Onurhan’ın sosyal medyadan yaptığı açıklamasında greve tepki göstererek “Evde hastası olanlar var. Evde küçük çocukları olanlar var. Sınavları ve dersleri olan öğrenciler var. Bilerek kesinti yapılması hiç doğru değil” dedi.

İşte Onurhan’ın açıklaması:

Yazmaktan hep imtina ederim ama galiba farz oldu.

Grev hakkına sonuna kadar saygılıyım, ama çerçevesi içinde kalmak kaydıyla.

KKTC'nin büyük bir bölümü karanlıkta. Biraz sonra güneş de etkisi yitirecek ve karanlık tam basacak.

Evde hastası olanlar var. Evde küçük çocukları olanlar var. Sınavları ve dersleri olan olan öğrenciler var. Bilerek kesinti yapılması hiç doğru değil.

Elsen ile yapılan protokolda mutabakat şöyle. En az 60 MW'lık üretim santralı. Protokol uyarınca oluşturulan ve bilahare toplanan 12 kişilik komitenin 9 üyesi güneş enerjisine dayalı üretim santralı ile çevre dostu üretim santralı üzerinde mutabık kaldılar. Görüleceği üzere burada da sadece dört jeneratör ifadesi yok. ama sendika sadece dört jeneratör üzerinde durduğunu defalarca ifade etti.

Benim çağrım sağduyuya. KIBTEK'in üretim santralına şu andaki ihtiyacı ikincil. Dağıtım-iletim hatlarının revizyona ihtiyacı var. İskele ve Alayköy civarındaki hızlı büyümeyi karşılayabilmek için yatırıma ihtiyacı var. Trafoların ve yeraltı kablolarının elden geçirilmeye ihtiyacı car. Her rüzgarda, her aşırı yağışta kesilen enerjinin kader olmaması gerekir. KIBTEK'in ivedilikle bunlara eğilmesi gerekir. YK olarak bunlara önem verdiğimizi her platforma dile getirdik.

YK üyeleri arasında farklı görüşlerde olanların olması doğal ama bir bütünlük içinde topluma hizmet ön planda olmalı. Bunu YK ve çalışanlar olarak başardığımız gün birlikte bir çok şeyin üstesinden gelebileceğimiz gösterebiliriz. Umudum az olmakla birlikte, bunun yapılması gerektiğini tekrarlamak isterim.

Son bir şey: Herkes durduğu yeri ve pozisyonunu iyi bilmeli, ve topluma nasıl yararlı olacağını iyi hesap etmeli ve kişisel çıkarlar peşinde olmamalı. Önce vatandaş gelir. Bugün milletim için ne yaptım sorusu evine dönen her birey tarafından sorgulanmalı. Ama, itiraf edeyim ki, ben bunları bazı kişilerde göremiyorum.

İŞ DÜNYASINDAN TEPKİ VAR

EL-SEN grevi ile ilgili konuşan İŞAD Başkanı Enver Mamülcü "Kesintiler planlı bir organizasyondur. Yapılan organize kesintidir. Sanayi bölgesinde üretim durdu. Zarar ziyanı kimin karşılayacağı manidardır" dedi.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz “Bu yapılan kabul edilemez bir durumdur, bu bir rezalettir. Ben hükümeti ve bakanlığı bu sorunlara kalıcı çözüm bulmak için göreve çağırıyorum” diye konuştu.