“Birçok alanda dışlanıyoruz"

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, engellilerin hayat standartlarının yükseltilmesi, topluma tam ve eşit katılımının sağlanması noktasında istenilen düzeyde olunmadığını kaydetti. Kibrit, “Birçok alanda dışlanmışlığımız, fark edilmeyişimiz devam ediyor” dedi.

Günay Kibrit, “3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü”nü nedeniyle yayımladığı mesajda Ortopedik Özürlüler Derneği’nin ve diğer sağlık derneklerinin engelliler için verdiği mücadeleye, gösterdiği çabaya işaret etti, “Murat edilen düzeye gelemedik” değerlendirmesinde bulundu.

Kibrit, geçen yıl Başbakanlık bünyesinde “Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu”nun oluşturulduğunu anımsatarak kurulun engellilerle ilgili diğer sivil toplum örgütleriyle iş birliği içinde çalışacağına inanç belirtti.

Günay Kibrit, hedefin engelli sorunlarını en aza indirmek ve engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek olduğunu vurguladı.