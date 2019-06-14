Birbirlerini darp ettiler: 2 yaralı 



Başkent Lefkoşa’nın Gelibolu bölgesinde, dün akşam saat 17.00 sıralarında, meydana gelen kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Gelibolu 4. Sokak üzerinde bulunan bir ikametgâh içerisinde, M.N. (E-29) evinde misafir olarak bulunan ve tartıştığı J.D. (E-43) ile birbirlerini karşılıklı darp ettikleri sırada kırılan bardak ve banyo penceresi camından dolayı vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanması sonucu meydana geldi. Bahse konu şahıslar tedavilerinin ardından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Fotoğraflar: Levent ÖZDAĞ