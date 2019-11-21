Birbirimizin umuduyuz

Şimdi "geçişleri" durdurunuz, ekonomi darbelenir.

Önce çarşı isyan eder.

Özgürlük alanının bile önüne geçer ekonomi!

* * *

Ekonomi ışık vermiyor.

- Siz bakmayınız gerçek üstü konfor hallerine, borç paçalardan akıyor-

Kıbrıslı Rumların taşıdığı “Euro tazyik” özellikle başkent için "ilaç" niyetine geliyor.

* * *

Niye yazıyorum bunları?

Çünkü gelecek işbirliğinde, ortak üretimde ve paylaşmadadır.

ELAM'la elamlaşanların yarattığı genelleme duygusu öylesine sorumsuzca ki akla izana sığmaz.

* * *

Bu sene, ilk 9 ayda 1 milyon 767 bin geçiş oldu kuzeye, Kıbrıslı Rumlardan...

Üç kat arttı rakam!

Elbette bu artışta Euro’nun Türk Lirası’na avantajı önemli bir etkendir.

Bu insanlar ekonomimize “can simidi” olmuştur.

Üç beş gerici zibidinin tavrını on binlerce insanın üzerine yığmak o nedenle hem tehlikeli hem de yanlıştır.

* * *

Kıbrıslı Rumların kredi kartı ile bu yılın Ocak-Mayıs döneminde kuzeyde harcadığı rakam 7 milyon 760 bin Euro oldu.

JCC verileri sadece “kredi kartı” rakamlarını ortaya koyuyor.

- Bunun üzerine bir de nakit dolaşımı ekleyeceksiniz.-

Bu rakamın tüm yılda 12 milyon Euro’yu aşacağı hesaplanıyor.

Her ay 1 milyon Euro geliyor, güneyden…

6.4 milyon TL gibi…

* * *

Kıbrıslı Türklerin güney ekonomisine bıraktıkları katkı da elbette önemlidir.

- ki bir çözüm çok daha ayakları yere basan ekonomi anlamına gelecektir.-

Çok daha iyi işbirliği imkanları yaratmalıyız.

Kıbrıs’ın çok dilli, çok toplumlu ve kültürlü yapısına göre dönüşmeliyiz, çok daha fazla…

Uçlarda gezinen kimi milliyetçi heveslere ülkeyi kurban etmek yerine…

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İsteyen istediği kadar şovenizm yapsın.

Devlet televizyonu ya da hükümet sözcüleri "çatışma" çağırsın usul usul, "hınç" yüklesin!

Nafile!

Kıbrıs'ta toplumlar birbirine bağımlıdır.

Bu ülke "hastalıklı” kafaların değildir.

Bu ülke “fanatiklerin” değildir.

Bu ülke ne garantörlerindir ne de BM'nin...

Önce Kıbrıslınındır.

Önce bu coğrafyayı yurt görenlerindir.

Toplumların tabanda bir sorunu yoktur.

Olamaz da...

Kıbrıs’ta işbirliği hem ada insanına, hem de bölgeye güven sağlar, huzur sağlar, güç sağlar!

* * *

Hayatlarımız birbirimizin ellerindedir.

Bak, Anadolu’dan 18 yaşındaki Ebru’muza, adanın güneyinden uygun donör bulundu.

Umuduyuz birbirimizin…

