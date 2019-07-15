UniteCyprusNow basın açıklaması yayımlayarak, 15 ve 20 Temmuz trajik olaylarının samimi bir şekilde tartışılması gerektiğini belirtti.

Yapılan açıklamada “Gelecek nesillere nefret, düşmanlık ve milliyetçilik ile lekeli bölünmüş bir ada bırakmamak, ve ülkemizi birleştirmek için öncülük etmek bizim elimizdedir” ifadeleri kullanıldı.

İşte açıklama

Temmuz Kıbrıs için zor bir aydır. Bu yıl, 15 Temmuz ve 20 Temmuz 1974 trajik olaylarının 45. yıldönümüdür. Farklı insanlar için farklı anlamlar taşısalar da, bu olaylar, birçok insanın hayatını kaybetmesine, yerinden olmasına ve ülkemizin bölünmesine neden olmuş ve tüm Kıbrıslılara anlatılmaz acılar vermiştir.

Bugün UniteCyprusNow olarak, Kıbrıs’taki tüm toplumlara ve liderlere, dökülen kandaki ve ülkemizin bölünmesindeki payımız, birbirimize yaşattığımız ıstıraplar, ve Türkiye,Yunanistan ve diğer uluslararası aktörlerin bu acıda oynadığı rol ile ilgili samimi bir tartışma başlatmaları çağrısı yapmaktayız. Böyle bir tartışma olmaksızın, geçmişin bitmez döngüsüne çakılıp kalacak ve daha iyi bir gelecek kurmakta başarısız olacağız.

Söz konusu yıl dönümleri, biz Kıbrıslılara, geçmişimizin ortak acılar, hatalar ve haksızlıklarla dolu olduğunu hatırlatmalıdır. Ancak geçmişimizle yüzleşerek, hatalarımızı kabul ederek, birbirimizin acılarını tanıyarak ve affederek daha iyi bir gelecek kurabiliriz.

Kıbrıslılara çağrımız gözlerini açmaları ve son gelişmelere yakından bakmalarıdır. 1974 sonrasının en kritik Temmuz’larından birini yaşamaktayız. Yenilenebilir enerjinin giderek daha önem kazandığı bu çağda, bir çok taraf doğal gazı ülkenin birleşmesine tercih etmektedir. Artık, birleşik bir ülke umutlarına son darbeyi vuracak geri dönülmez ihtimallerle karşı karşıyayız.

Gelecek nesillere nefret, düşmanlık ve milliyetçilik ile lekeli bölünmüş bir ada bırakmamak, ve ülkemizi birleştirmek için öncülük etmek bizim elimizdedir.