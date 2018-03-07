Biraz Nostaljiye Ne Dersiniz?

Ersin Kaşif

Günümüz şarkılarında, duygu yok diye düşünenlerden olabilirsiniz. Eski şarkıları dinlerken sözlerinin sizde kalan etkisini düşündükçe belki de haklısınızdır. Aslında, eski şarkıların bir yere gittiği falan yok. Her yeni piyasaya çıkan genç şarkıcının eski şarkıları pişirip pişirip önünüze koyduğu da bir gerçek olabilir mi acaba? Ayla Dikmen’in Anlamazdın’ı, bir film sayesinde yeniden moda olmuştu ya, film sırasında ve ondan sonra da genç yaşlı dillerden düşmedi. Ya Funda’nın Çaresizim adlı şarkısını hatırlasak bir. Nice aşk hikayelerini içinde yaşamıştır bu şarkı. Özdemir Erdoğan’ın gerçek sesinden dinliyoruz bu günlerde, Bana Ellerini Ver adlı güzel şarkıyı. Bugünlerde, vizyonda olan bir dizide çalıyor sürekli olarak. Dizi güzel ve duygusal. Sevgiyi, aşk’ı anlatan bir dizide bu şarkıyı çalmak elbette en doğru seçim. “Kadınım” deyince kim aklınıza geliyor? Ne güzel bir aşk hikayesidir bu. Ne güzel bir anlatımdır.

KADINIM

“Eşyalar toplanmış seninle birlikte… Anılar saçılmış odaya her yere… Sevdiğim o koku yok artık bu evde Sen... Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş Ne olur terketme yalnızlık çok acı, Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte, Sen... Kadınım. Hatırla o günü karşıki sokakta. Seni öptüğümü ilk defa hayatta. Kollarımda benim ilk bahar sabahı. Sen... Sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık. Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde Sen...” hey gidi Tanju Okan.

Cici Kızlar’ın “Delisin” adlı hareketli şarkısı da vizyonda bu aralar. TRT’de gösterilen “Seksenler” adlı dizinin vazgeçilmezi bir şarkı olmuş. Füsun Önal’ın sesiyle “Ah Nerede?” Yeliz’in sesiyle “Bu Ne Dünya Kardeşim” Gökben’in sesiyle “Şiribim Şiribom”. Adeta bu dizide yeniden hayat buluyorlar.

FUAR VE ‘İKİMİZ BİR FİDANIZ’

Birkaç seneden beridir, Lefkoşa Fuar alanında gezerken dinleme fırsatım oluyor. Rastlantı olabilir mi bilmiyorum ama bu şarkı artık bana Fuar’ı hatırlatıyor. “İkimiz Bir Fidanız” diyor Tülay güzel sesi ve yorumuyla her sene. Birileri hala seni seviyor ve unutmuyor. Neşe Karaböcek benzersiz sesiyle “Damarımda kanımsın” derken nice danslar edilmiştir. Bizden biri, Nil Burak “Yalnızım” derken, kaç kişiyi ağlatmıştır kim bilir? Bu güzel insanları kim unutabilir ki? Bu şarkıların nostaljisini, yaşanmışlıklarını kim unutabilir. İyi ki vardınız. Sizleri özlüyoruz, unutmuyoruz.