Biraz dikkat!

Birilerini eleştirmek, sosyal medyada birilerini yerden yere vurmak, linç etmek için yarışıyoruz adeta…

Hoşumuza gidiyor, zevk alıyoruz, keyif duyuyoruz bunu yapmaktan…

Hele bir de altına yorumlar yapılıyorsa, ‘bravo, yaşşa da varol’ denirse, çok sayıda ‘like’ alırsa değmeyin keyfimize…

Önemli değil! birilerinin canı yanmış, haksız yere eleştirilmiş, hakkında yanlış izlenimler edinilmiş, ruhsal çöküntüler yaratmış, temizlenmeyecek izler bırakmış…

Biz zevk aldık ya!..

Önemli olan o!

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Bu ruhsal anlamda bozuklukları normal zamanda da yapıyorduk, şimdi olağanüstü durumda da sürdürmeye devam ediyoruz ne yazık ki…

‘Ruhsal bozukluk’ diyorum buna evet, çünkü bunları yapabilen kişinin mutlaka psikolojik bir tedavi görmesi gerekiyor diye düşünüyorum…

Gerçek olmayan, mesnetsiz, dayanaksız, insani konularda bile birilerini ezmek, ezerken bundan keyif almak için bir iddiayı ortaya atanla birlikte altına destek yorumları yapanlar da birlikte bu tedaviden yararlanmalı…

Bu konuda son örnek;

KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürünün kızı Paris’ten İstanbul’a gelmiş ve karantinaya alınacak diğer yolcularla birlikte karantina yerine giderken ‘torpil’ patlatılarak otobüs durdurulmuş ve otobüsten alınmış.

Genç kızımız Kıbrıs’a gelecek, yani transit yolcu… Oradan Kıbrıs’a aktarılması ve burada karantinada zaten olması gerekirken yanlışlıkla Türkiye’de karantina otobüsüne konulmuş.

Zaten herhangi biri de olsa bu yanlıştan dönülmesi ve o kişinin Kıbrıs’a gelmesi için gereken yapılmalıydı.

Yani bir Daire Müdürünün kızı olduğu için değildi bu… Bir yanlışlıktı, düzeltilmesi için otobüs durduruldu ama tepkiler master öğrencisi genç kadının Türkiye’de karantinada kalmasına neden oldu.

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Yazanlarla, çizenlerle, linç edenlerle bir ilişkisi var mıydı, yok muydu bilmiyorum ama zaten buraya da gelse karantinada kalacak kızın Türkiye’de kalmasına, Paris’ten yola çıkmasının nedeni olan bu süreçte ailesinin yakınlarında olma uğraşına engel olundu. Yürekler yağ bağlamıştır diye umuyorum!

Videoda yer alan görüntülerde otobüsteki diğer kişilerin tepkileri elbette ki doğaldı… Güzide Sofi’nin yanlışlıkla otobüse bindirildiğini bilmeyen kişilerin tepki vermeleri olması gerekendi ama burada çok olmasa da burada yaşayanların ve yurt dışından gelecek olan KKTC vatandaşlarının Ada’ya girebilecekleri ve merkezi karantinada olacakları bilinirken haksız linçin keyfinden artık kurtulmamız ve gerçek yaşamda a-sosyal yaşantının sanal yaşamda aslan kesilmelere varmasının çok da normal bir ruh hali olmadığının farkına varılması gerek.

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Benim kızım da İngiltere’den merkezi karantina öncesi geldi. Şimdi evde karantinada… Karantina kurallarını uyguluyoruz. Okul tatili için Mart sonuna kestiğimiz uçak biletini daha önceye alabilmek ve bu süreçte yanımızda olmasını sağlamak için elimizden geleni yaptık. Birkaç uçak bileti aldık, biletler hep boşa gitti, iptallar oldu. Son gün THY uçağını İstanbul bağlantılı bulduk, İngiltere uçuşlarının iptal olduğu sabahın birkaç saat öncesinde Ercan’a geldi.

Yani anne-babaların, ailelerin yurt dışında okuyan çocukları için çektikleri sıkıntının merkezinde bir kişi olarak şimdi haksız yere Türkiye’de karantinada kalan Güzide’nin, annesinin, babasının ruh halini empati kurarak anlamaya çalışıyorum. Umarım linç meraklıları da anlamaya çalışıyordur.

Evet, oldukları yerde kalmak da bir seçenekti ama ülkesine gelme seçeneğini kullananın sosyal medya meraklıları nedeniyle gelememesi hem Güzide, hem de ailesi tarafından hazmedilecek bir durum değil.

Türkiye’de bazı aklı evveller ellerine bulaşabilecek covid-19 virüsünü yoketmek için kına alıyorlarmış. Bu sosyal medya aslanları da biryerlerine yakmak için alabilirler!