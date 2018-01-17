Bira tüketiminde önemli artış

Kıbrıs Rum İstatistik Dairesi tarafından yayınlanan verilere göre, 2017 yılında, Kıbrıs’ın güneyinde bira tüketimi önemli bir atış kaydederek 39 milyon 400 bin litreye ulaştı.



Verilere göre, 2016 kıyasla yerli bira tüketimi %5,15 artış gösterdi. Kaydedilen artış Ocak – Kasım 2017 döneminde adaya gelen turist sayısında kaydedilen artıştan dolayı kaydedildi. Ocak- Kasım 2017 döneminde adaya 3,55 milyon turist geldi.



2017 yılda toplam bira tüketimi (yerli tüketim) geçen yıla kıyasla %4,8 oranında artarak 38,3 milyon litreye ulaştı.