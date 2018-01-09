7 Ocak 2018 seçimlerinde aday olmayan Kıbrıs Türk siyasetinin ve Demokrat Parti’nin deneyimli ismi Dr. Mustafa Arabacıoğlu, Demokrat Parti’den kopup şimdi Ulusal Birlik Partisi’nde ‘BİRİZ’ pozu veren partili eski milletvekili arkadaşlarına sosyal medyadan sitem etti.

Kısa bir süre önce Eğitim Bakanlığı görevini de yürütürken DP’den istifa ederek UBP’den Milletvekili adayı olan Dr. Özdemir Berova ve yeniden milletvekili adayı olmayan DP Milletvekili Hüseyin Avkıran Alanlı’nın ‘Biriz, beraberiz’ ifadeleri ile paylaştığı fotoğrafı sosyal medyadaki hesabından paylaşan Arabacıoğlu’nun, ‘Bir Zamanlar biriz bildiğimiz arkadaşlarım... Siyaset bu olmasa gerek...” ifadeleri de dikkat çekti.

“Yazık…”

Dr. Mustafa Arabacıoğlu, Alanlı ve Berova’nın ‘Biriz, beraberiz’ pozuna ‘Bir zamanlar biriz sanmıştım, yazık’ yorumunda da bulundu.

7 Ocak 2018 seçimlerinde aday olmayan DP Milletvekili Hüseyin Avkıran Alanlı da, seçim gecesi Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezi önündeki kutlamalarda, en ön sırada ve coşkulu halleri ile dikkat çekmişti.

Aynı fotoğrafı DP Genel Başkanı Serdar Denktaş da kendi hesabından yorumsuz paylaştı.