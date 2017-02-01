Orman Dairesi’nin Wayne Fuller danışmanlığında geliştirdiği bozulan ekolojik dengeyi yeniden tesis etmek ve Çam Kese Böceklerine karşı önlem almak amacıyla başlattığı kuşlar için yuva projesi Jetgaz ve Necat British College desteğiyle bir adım öteye taşındı. Alsancak Milli Park ormanında gerçekleştirilen Jetgaz ve NBC’nin sosyal sorumluluk bilinciyle başlattığı `Bir Yuva, Bir Orman` projesi etkinliği Jetgaz direktörlerinden Selen Necat, Necat British Kolej (NBC) okul müdürleri İdil Akçal ve Sevgi Konaç ve projenin başlması ve yürütülmesi ile ilgili danışmanlık yapan biyolog Tuğberk Emirzade’nin yanında NBC öğrencileri de katıldı.

Jetgaz ve Necat British College ortaklığında, “Çevreye duyarlı olmak sadece fikirde değil, uygulamada da önceliğimizdir.” sloganı ile yola çıkılan, ormanlarımız için hayati değer taşıyan, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve özellikle Çam Kese Böceği ile mücadelede büyük rol oynayan İbibik ve Büyük Baştankara kuşları için ormanlarımızda daha fazla yaşam alanı bulabilmesi ve üreyebilmesi hedefleniyor.

Çevre ile dengeli bir şekilde yaşamak, insana ve çevreye değer vermekle başlar.

NBC öğrencilerinin de yüksek katılımıyla gerçekleşen etkinlikte biyolog Tuğberk Emirzade açılış konuşmasını yaparak çocuklar ile çevre ve doğa üzerine sohbet etti. Etkinliğin ikinci bölümünde, öğrencilerin kendi okullarında yaptığı kuş yuvaları ağaçlara asılarak etkinlik sonlandırıldı.

Çevre ile dengeli bir yaşamın insana ve çevreye değer vermek ile başladığına dikkat çekilirken, ülkemizde yaşanan doğa tahribatı nedeniyle ormanlarımızın gittikçe azaldığını, birçok hayvanın neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ve doğa dostu projeler ile çevremizi ve ekolojik dengeyi korumanın hedeflendiği belirtildi.