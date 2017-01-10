Bir yılda adım adım FAKİRLEŞTİK!

ELEKTRİK % 30 AKARYAKIT % 20 TÜP GAZ % 13 DOLAR % 21 EURO % 17.8

UBP-DP azınlık hükümetinin göreve geldiği günden bu güne, yaklaşık bir yılda uygulamaya koyduğu zamlar ve dövizdeki yükseliş yurttaşın belini büktü, hayat daha da pahalı hale geldi.

Geçen bu kısa süre zarfında elektriğe % 30, akaryakıta % 20, tüp gaza % 13 zam yapıldı.

Uygulamaya konan bu zamlara paralel dövizde de ciddi yükselme yaşandı, bir yılda dolar % 21, euro % 17.8 yükseldi.

ELEKTRİK, 1 YILDA % 30 ZAM

Elektriğe önce 4 Kasım 2016'da bir "ön zam" yapıldı.

Ülkede en çok elektrik dilimin tüketildiği ‘02 Konut Tarifesi ilk (250 kWS)’ 0,40 kuruş iken artışla birlikte 0.42 kuruşa yükseldi.

‘02 Konut Tarifesi (251 -500 kWS)’ ise 0.45 kuruştan 0.49 kuruşa yükseldi.

22 tarifede yüzde 3 ile yüzde 15 arasında zam meydana geldi.

Bu zammın ortalaması % 10 olarak kayıtlara geçti.

26 Aralık 2016'da uygulamaya giren diğer elektrik zammında ise % 23'e varan zam uygulamaya konuldu.

Elektrik Kurumu (KIB- TEK) elektrik ücretlerine Bakanlar Kurulu’nun onayıyla yüzde 9 ile yüzde 20 arasında zam yaptı. Tarifelere 10 ile 15 kuruş arasında yapılan zam, KDV ile faturalandırıldığında vatandaşa yüzde 23 olarak yansıyacak. Bu zammı da % 20 olarak ele alırsak ilk zam ile birlikte ikinci zam kararının da eklenmesiyle ortama % 30'luk bir zam toplamı oluştu.

AKARYAKIT: 1 YILDA % 20 ARTIŞ

Elektrikten sonra akaryakıt fiyatları da ciddi anlamda zamlandı.

2016 yılında neredeyse her ay akaryakıtta fiyat değişikliğine gidildi, mesela 11 aylık sürede 8 kez zam yapılması dikkat çekti.

Akaryakıt fiyatlarına 2016 yılı içerisinde 2’si Mayıs ayı içerisinde olmak üzere toplamda 8 kez zam yapıldı. Akaryakıt fiyatlarına en son 1 Kasım’da 6 ila 9 kuruşluk artış yapıldı. 2017'nin ilk günlerinde yapılan son artışla 95 oktan 3.83 TL, 98 oktan 4.03 TL, Euro Dizel 3.62 TL, gazyağı 3.56 TL oldu.

16 Ocak 2016'da kurşunsuz 98 oktan benzinin litresi 3.38 TL iken bu fiyat 4.03'e yükseldi.

Kurşunsuz 95 oktan 3.18 TL'de 3.83 TL'ye, Euro Diesel 3.07 TL'den 3.62'ye, Gaz Yağı 2.86 TL'den 3.56 TL'ye yükseldi.

Bu fiyat farklarını yüzdelik olarak hesapladığımızda % 20'lik bir zam yapıldığını ortaya koyabiliyoruz.

GAZA İKİ KEZ ZAM: FİYAT % 13 ARTTI

Ve her evin olmazsa olmazı tüp gaz…

Gaza önce kasım ayında bir zam yapıldı ve ev tipi tip gazın fiyatı önce 39 TL'den 42 TL'ye çıkarıldı.

Ardından 4 gün önce, gaza 3 TL daha zam yapıldı ve fiyat 42 TL'den 45 TL’ye çıkTI.

39'dan 45'e çıkan tüp gazın zamlanma yüzdesi % 13 olarak kayıtlara geçti.

DÖVİZ, % 20 YÜKSELDİ

Dövizdeki bir yıllık değişime bakalım mı?

KKTC merkez Bankası verilerine göre neler değişmiş gelin birlikte inceleyelim.

(Bu arada serbest piyasada döviz rakamları çok daha üst seviyede seyretti ancak biz Merkez Bankası verilerini baz aldık)

2016'nın Ocak döviz verilerini ele alalım…

Tam bir yıl önceki kurların şimdiki rakamları ile yüzdelik farkını bulalım.

Ocak 2016’da 2.99 TL olan Dolar (% 21 zamla) 3.62 TL'ye, 4.37 TL olan Sterlin (% 2.5 zamla) 4.48 TL'ye, 3.25 olan Euro (% 17.8 zamla) 3.83 TL'ye çıktı.

Gördüğünüz gibi sterlin dışındaki döviz kurlarında % 20 civarında bir yükseliş olmuş.

Bu ne demek peki?

Özel okulda çocuk okutan velilerin geçen yıla oranla % 20 daha fazla para ödemesi demek…

Başka?

Dövizle araba, ev ya da banka taksiti olanların geçen yıla oranla % 20 daha fazla aidat ödüyor, ödeyecek demek!..

Tüm bunlar ne demek?

Tüm bu rakamlar, tüm bu zamlar?

Bir yılda cebimizdeki para eridi gitti demek.

Kısacası, FAKİRLEŞTİK demek.

Fakirleştik!..

Daha da yoksullaştık demek.