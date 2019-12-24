Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, inşaatlara yönelik iş sağlığı güvenliği ve kayıt dışı yaşamla mücadeleye yönelik kaçak işçi denetimlerinde bir yılda 1286 kaçak tespit edildi.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, 1 Ocak ile 10 Aralık tarihleri arasında Çalışma Dairesi Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yapılan kayıt dışı işçi denetimlerinde 1286 kişinin kayıt dışı olduğu tespit edilerek, daire tarafından toplam 4 Milyon 732 bin 400 TL tutarında idari para cezası kesildi.

Çalışma Dairesi tarafından 1 Ocak-10 Aralık 2019 tarihleri arasında inşaatlara yönelik yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimleri kapsamında ise, ülke genelinde 533 inşaat teftiş edildi.

1 Ocak-10 Aralık 2019 tarihleri arasında Çalışma Dairesi Alo 102 İhbar Hattı ve Çalışma Dairesi Bölge Amirlikleri’ne kayıt dışı işçilik ile ilgili yapılan 1314 şikayet, Daire tarafından işleme alınarak takip edildi.

Çalışma Dairesi istatistiklerine göre; yılın ilk yarısında, 1 Ocak 2019- 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında, Çalışma Dairesi tarafından ülke genelinde kayıt dışı işçiliğe yönelik yapılan denetimlerde 766 kaçak işçi tespit edildi, 635 şikayet işleme alınarak teftiş edildi ve 240 inşaat iş sağlığı ve güvenliği açısından denetlendi.

Yılın ikinci yarısında, 1 Haziran 2019- 10 Aralık 2019 tarihleri arasında ise, daire tarafından kayıt dışı işçiliğe yönelik ülke genelin yapılan denetimlerde 520 kaçak işçi tespit edilirken, 670 şikayet takibe alınarak Çalışma Dairesi tarafından denetlendi. İş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde ise 293 inşaat teftiş edildi.

1 Haziran- 10 Aralık 2019 tarihleri arasında Çalışma Dairesi tarafından kayıt dışı olarak tespit edilen 520 işçiye 1 Milyon 768 bin TL tutarında idari para cezası kesildi.

“Kaçak yaşamla mücadele için denetimleri artacak”

Öte yandan kaçak yaşamla mücadele kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi, İhtiyat Sandığı Dairesi müfettişleri tarafından ülke genelinde yapılan denetimlerin, 2020 yılında artarak devam edeceği belirtildi.

Açıklamaya göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında yürürlüğe giren, "İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü", "Risk Değerlendirme Tüzüğü" ile "İş Sağlığı ile Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması Tüzüğü" çerçevesinde, inşaatlar başta olmak üzere, tüm sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği denetimleri etkin olarak sürecek.

2019’da 6 ölüm, tümü de ‘yüksekten düşme’

13 Ocak 2019: Ölümlü iş kazaların ilki 16 Ocak’ta yaşandı. Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde, 13 Ocak tarihinde, merdivenlerden aşağıya inmeye çalıştığı sırada düşüp ağır şekilde yaralanan 30 yaşındaki Vietnam uyruklu Van Duong Nghıem, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 16 Ocak’ta yaşamını yitirdi.

Yapılan otopsi sonucu Van Duong Nghıem’in ölüm sebebinin yüksekten düşmeye bağlı kafatası kemiği kırığı ve beyin kanaması sonucu olduğu tespit edildiği açıklandı.

26 Ocak 2019: Beşinci kattan düştü, öldü… İlk iş kazasının 13 gün sonrasında, 26 Ocak tarihinde 26 yaşındaki genç Serhat Saçma, Lefkoşa’da Kermiya bölgesinde Nazım Hikmet Caddesi üzerinde, Vipera İnşaat şirketi tarafından yapımı devam eden inşaatın beşinci katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Saçma, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

24 Şubat 2019: Bu kez 11 metreden düştü… Ocak ayında yaşanan ölümlü iş kazasının üzerinden 1 ay geçmeden, bir ölümlü iş kazası haberi de Gönyeli’den geldi.

24 Şubat’ta saat 14:00 sıralarında, Gönyeli Çemberi yakınlarda yapımı devam eden otel inşaatında çalışan 29 yaşındaki Beyazit Temiz altıncı katta iskele üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık on bir metre yükseklikten beton zemine düşerek olay yerinde yaşamını yitirdi. İş kazasıyla ilgili olarak inşaat şirket direktörü ile taşeron firma direktörü tutuklanmıştı.

9 Mart 2019: Girne'de Hızır Sokak üzerinde yapımı devam etmekte olan bir inşaatta, iskele üzerinde sıva işi yapan 27 yaşındaki Hüseyin Kurt, dengesini kaybederek yaklaşık yedi metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis, Girne'de meydana gelen ve Hüseyin Kurt'un ölümü ile sonuçlanan iş kazasıyla ilgili 4 kişinin tutuklandığını açıklamış, mahkeme kararı sonrası tutuksuz yargılanmalarına emir verilmişti.

21 Mart 2019: Gaziköy’de 11 Mart’ta dengesini kaybedip, 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan 50 yaşındaki Mustafa Evliya 21 Mart’ta hayatını kaybetti. Kendi şirketi tarafından yapılan kalıp işlerini kontrol ettiği sırada dengesini kaybeden Mustafa Evliya ağır yaralanmış akabinde 10 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Temmuz 2019 Bellapais ’de bir inşaatın tavanı ve sütunlarının çökmesiyle medyana gelen "iş kazasında" Hasan Tarık’ın yaşamını yitirdi. Hasan Tarık inşaatı devam eden binanın ikinci katında beton dökümü yapıldığı sırada beton kalıbının çökmesi sonucu öldü. Olayda yaralanan Ömer Yapıcı (E-45) Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde; Yakşi Murat Bazarov (E-24) ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Kazanın ardından yaşamını yitiren Hasan Tarık’ın Nisan ayından beri kaçak olduğu ortaya çıktı.