Bir yangın da Boğaziçi'nde...

Boğaziçi köyünün bahçeler mevkiinde bugün saat 16:00 sıralarında yaklaşık iki dönümlük arazi içerisinde meydana gelen yangın sonucunda kuru otlar ile zeytin ve meyve ağaçları yandı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.