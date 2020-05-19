Bir yangın da Boğaziçi'nde...
Boğaziçi köyünün bahçeler mevkiinde bugün saat 16:00 sıralarında yaklaşık iki dönümlük arazi içerisinde meydana gelen yangın sonucu kuru otlar ile zeytin ve meyve ağaçları yandı.
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Boğaziçi köyünün bahçeler mevkiinde bugün saat 16:00 sıralarında yaklaşık iki dönümlük arazi içerisinde meydana gelen yangın sonucunda kuru otlar ile zeytin ve meyve ağaçları yandı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
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