‘Bir Varmış Bir Yokmuş’ tanıtıldı

SILA 4’ün unutulmaz solisti, uzun yıllar radyo ve televizyonlarda yöneticilik yapan, gazetemiz yazarlarından Erdinç Gündüz’ün “Bir Varmış Bir Yokmuş” isimli kitabı tanıtıldı.

Barfly’da düzenlenen tanıtımda, Erdinç Gündüz hayranları ve sevenleri için kitaplarını imzaladı.

1955 ile 1969 yılları arasındaki anılarını bir kitapta toplayan Erdinç Gündüz, gecede yaptığı konuşmada, “Kitap yayınlamanın kendisi için de bambaşka bir deneyim olduğunu” söyledi, Kıbrıs’a “resmi tarih” dışında notlar bırakmak istediğini ifade etti.

DEHAN matbaa ve yayıncılık tarafından hazırlanan kitapta, Erdinç Gündüz, öğrenciliğinden mücahitliğe kadar anılarını paylaşıyor.