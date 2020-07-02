Bir uçak daha indi, 200’e yakın kişi geldi
İstanbul’dan Pegasus uçağı ile 200’e yakın kişi 18:00’de Ercan’a indi. Aynı saatlerde özel uçak ile de gelen bir grup kişi özel otel araçlarıyla Ercan’dan alındı.
Haber takibi: Dila Şimşek
Karantinasız gelişlerin ikinci gününde, İstanbul’dan kalkan Pegasus uçağı saat 18:00 civarında Ercan’a iniş yaptı.
Pegasus yocuları testleri yapıldıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen karantina merkezlerine götürülecek.
Özel uçakla geldiler, VİTO’larla gittiler
Öte yandan özel bir uçakla inen bir grup yolcunun özel vitolara binerek, Ercan’dan ayrıldı. Olaya Ercan’da bulunan taksiciler tepki gösterdi.
Yenidüzen’e konuşan Sivil Hvacıulık Dairesi müdürü Mustafa Sofi söz konusu grubun özel uçak ile geldiğini ve karantina merkezine gideceklerini açıkladı.
Yolculardan isyan
Yakınlarını bekleyerek otobüse binmek isteyen bazı yolcular görevlilerle tartıştı. Görevliler ise otobüslerde beklenilmesi yönünde gelen kişileri uyardı.
İşlemleri biten onlarca yolcu otobüslere biniyor