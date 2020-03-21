Bir uçak daha Ercan'a indi
İngiltere'den charter seferle adaya gelen,içerisinde öğrencilerin yer aldığı ilk uçağın ardından, ikinci uçak da Ercan Havaalanı'na indi.
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İngiltere'den charter seferle adaya gelen,içerisinde öğrencilerin yer aldığı ilk uçağın ardından, ikinci uçak da Ercan Havaalanı'na indi.
Gerekli tedbirler alınarak uçaktan indirilen öğrenci ve yolcuların bazıları, karantinada kalacakları yere gidebilmek için otobüsle alandan ayrıldı. Diğer öğrenciler ise alanda otobüslerin gelmesini bekliyor.
Bu anlar, Ercan Havalimanı'nın resmi facebook hesabı üzerinden dakika dakika paylaşıldı.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da uçağın giriş kapısında bekliyor.
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