“Bir türlü kilo veremiyorum”…

Dilara Topcan

Bu söylemi çevremizden çokça duyarız. Acaba neden kilo veremiyoruz dersiniz? Örneğin pek tabii vücudumuzda olabilecek herhangi bir rahatsızlık (örneğin hipotiroid, diyabet vb.) kilo kaybına engel teşkil edebiliyor. Fakat bugün bunlar dışında tamamen ‘bize bağlı’ sebepler ve kilo kaybımız üzerindeki olası etkilerinden bahsedeceğiz. Acaba bizdeki yanlışlar neler olabilir, tüm bunlara değineceğiz…

DİYETİSYENE BAŞVURDUK MU?

Diyetisyenin diyet sürecindeki önemi büyük, hatta diyetisyensiz sağlıklı bir diyet süreci düşünülemez. Bu sebeple kilo verme çabasına girmeden önce muhakkak bir diyetisyene danışmak ve onunla birlikte bu yolda yürümenin en sağlıklı ve en doğru yol olacağını bilmek çok önemli…

DİYETE UYDUĞUMUZU ZANNEDİYORUZ AMA GERÇEKTEN UYUYOR MUYUZ?

Çok sıklıkla rastladığımız mevzulardan bir tanesi de diyete uyduğumuzu zannetmek ama esasında diyete uymamak… Peki bu nasıl oluyor dersiniz? Tabii ki tüketmemiz gereken porsiyon miktarlarını iyice algılamamak ve dolayısıyla hatalı porsiyonlarla beslenmek, diyete dahil olmayan minicik gibi gördüğümüz yüksek kalorili yiyecekleri tüketmek, beslenme düzenindeki besin tüketim saatlerini dikkate almamak (!) gibi sayabileceğimiz birçok detay nedeniyle diyet başarısızlığı ve dolayısıyla da kilo kaybında sorunlarla karşılaşabiliyoruz…

VÜCUDUMUZ NASIL KİLO KAYBEDİYOR, GERÇEKTEN BİLİYOR MUYUZ?

Hepimizin kendine özgü çalışan bir sistemi var. Biz diyetisyenler de bu sistemi görüp tanıyor ve o doğrultuda danışanlarımız için diyet listesi hazırlıyoruz. Kısacası menüleri planlarken yaptığımız iş dışarıdan bakışla basit bir sistem gibi algılansa da altında ciddi bir matematik yatan ve denge kurulmuş olan bir sistemi barındırıyor. Bu sebeple bizlere başvurmak ve size özel hazırlanan diyete uymak sağlıklı kilo kaybı açısından çok önemli.

‘CIK’ EKLEYİNCE KALORİ AZALMIYOR :)…

Diyette olduğumuzu düşünürken ‘bir şey olmaz’ diye atıştırdığınız birazCIK bisküvi, ucundan azaCIK doğum günü pastası, birazCIK şarap, birazCIK daha fazla et, azaCIK daha pilav gibi minik detaylar nedeniyle de kilo kaybetme konusunda ciddi başarısızlıklarla karşılaşabiliyoruz. Bu sebeple diyet sürecinde detayları görmek ve kendinizi bu konuda objektif olarak değerlendirmeye çalışmanız da çok önemli.

YETERSİZ SU DİYETİN DÜŞMANI

Su içmemek ya da yeterli su içmemek sağlıklı bir şekilde kilo kaybettirmiyor. Aksine vücut kütlesi su ve kas bazında azalırken buna bağlı olarak yumuşamaya başlıyor ve selülitlenebiliyor. Tabii bu durumlara su eksikliğinin yanısıra yanlış diyetler ve düzensiz beslenme de neden oluyor. Bu sebeple ‘susuz bir diyet’ düşünmememiz gerektiğinin tekrardan altını çizmek gerekiyor…

Hepimiz için sağlıkla dolu bir hafta olsun… Mutlulukla kalın…