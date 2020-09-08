“Bir toplumun kader ortağı olmaya başlayalı tam 61 yıl oldu”

Koopbank 61. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 9 Eylül 1959 tarihinde 196 Türk kooperatifinin ortaklığıyla kurulan banka, bugün bankacılık sektörü içindeki en büyük finansal kuruluş olma özelliğini sürdürüyor.

Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, Koopbank'ın 61. kuruluş yıl dönümü nedeni ile yaptığı açıklamada, 1959'da tek şube ile kurulan bankanın ülke geneline yaygın 20 şubesi, bilançosunun aktif büyüklüğü, mevduat ve kredi sıralamasındaki yeriyle ülkenin en büyük finansal kuruluşu olduğunu kaydetti.

Koopbank’ın bankacılık sektörünün tek başına beşte birini temsil ettiğine dikkat çeken Ataman, bankanın 8,5 milyar Türk Lirasını aşan bilanço büyüklüğü, 450 milyon Türk Lirası öz kaynakları ile KKTC ekonomisi içindeki önemi ve toplum nezdindeki yerinin net bir şekilde ortada olduğunu belirtti.

125,000’i aşan ve çoğu kooperatif gönüllüsü sadık bir müşteri portföyüne sahip olduklarını belirten Genel Müdür Ataman, bankanın Kuzey Kıbrıs’ın lider finansal kuruluşu olarak ülke insanı ile kol kola büyüdüğünü ve adeta 61 yıldır kader ortaklığı yaptığını söyledi.

“Ülkemizin gelişimine tanıklık ettik, kader ortağı olduk”

Koopbank’ın 61 yılı geride bırakarak emin adımlarla, güçlü ve sağlam bir şekilde ilerlediğini vurgulayan Ataman, "Tarihi boyunca ülkemizin bütün değişimlerine, dönüşümlerine tanıklık eden bu banka, hep ülkesinin yanında olmuştur. Bunun değeri büyüktür." dedi. Koopbank’ın tarımdan, sanayiye, ticaretten, eğitime kadar gelişen tüm sektörlerde kilometre taşı olduğunu ve en önemlisi ülkesinde kazandığını sadece ülkesi ile paylaştığını söyleyen Ataman, “Güç ve sıkıntılı zamanlarda hep toplum yararına tavır gösterdik, adeta onunla kader ortağı olduk. Bu, artık bir kurum kültürü haline geldi. Böyle dönemeçleri geçip bugün 61. kuruluş yıl dönümümüzü gururla kutluyoruz” dedi.

“Bize emanet edilenler Koopbank’a olan güvenin temsiliyetidir”

Koopbank’ın toplumun kalkınmasına kooperatifler aracılığıyla ve onlarla birlikte yön vermek misyonuyla kooperatiflerin ortaklığıyla kurulduğunu belirten Ataman, bankanın 61 yıllık süre içerisinde kendi kültürel değerlerini, iş yapma tarzını, ekonomik misyonunu ve istikrarlı iş anlayışını koruyarak çok ciddi noktalara ulaştığını ifade etti.

Koopbank’ın halkın ona duyduğu güveni temsil ettiğini ve bunun bir rastlantı olmadığına dikkat çeken Ataman, ülkedeki mevduatın beşte birini aşan, 8 milyar Türk Lirasının Koopbank’a emanet edilmiş olunmasının, bankaya duyulan güvenin en büyük kanıtı olduğunu sözlerine ekledi.

“Temel erdemimiz refahı değil, zorlukları paylaşmaktır”

Ülkenin gerek salgın nedeniyle gerekse ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Ataman, “bir banka olarak ticari hedeflerimiz, karlılık isteğimiz mutlaka vardır, ancak yıllardır içinde yoğrulduğumuz kooperatif kültürü bizlere bunların hiçbirinin ülkemizin ve onun insanının menfaatlerinin üzerinde olmadığını aşılamıştır” dedi. Koopbank’ın şimdiye kadar tüm imkânlarını, kaynaklarını, tecrübelerini ve birikimlerini hep ülkenin ekonomisinin yararına kullandığı söyleyen Ataman, “Bizim yaklaşımımız toplumun sadece refahını paylaşmak değil, zorluklarını da paylaşmaktır. Bütün öz kaynağını bu ülkeden kazanmış bir kurum olarak bu ülkeye olan borcumuzu, sorumluluklarımızı iyi biliyoruz. Eğer bu bankanın gücüne ihtiyaç olacaksa, o da zor günler içindir, bizim temel erdemimiz budur” dedi. Salgın süreci gibi zor dönemlerde sergilenen yaklaşımların kimin bu ülkeye ne kadar taahhüdünün olduğunu ortaya çıkardığını belirten Ataman, “bu zor dönemde kim bizden ne destek istemişse tüm imkânlarımızı seferber ederek yerine getirdik, faiz oranlarımızı düşürdük, tüm kesimlere yasa gücündeki kararnamelerin çok ötesinde kolaylıklar sağladık ve buna devam ediyoruz” dedi.

“Kazancımız ülkemizin kazancınadır”

2019 sonu ve 2020’nin ilk yarısındaki finansal veriler üzerinden değerlendirme yapan Ataman, 2019 yılı için temel bütün kalemlerde, büyüme, karlılık, aktif kalitesinin korunması ve sermaye yönetimi açısından belirlemiş oldukları hedeflerle tutarlı sonuçlar elde ettiklerini belirtti. 2020’nin ilk altı aylık finansal sonuçlarına ilişkin olarak da gerek bilanço gerekse mevduat büyümesi açısından ilk yarıda Koopbank’ın sektör içindeki payını arttırdığı ve yıllardır süregeldiği şekilde sağlıklı bir sermaye yeterlilik rasyosunu koruduklarını kaydetti.

Kredilerdeki daralmanın bu özel dönemde normal karşılanması gerektiğini ifade eden Ataman, ekonominin çarklarının istenilen şekilde dönmeye başlamasının birçok sektörde 2021’in ortasını bulabileceğini ve bu süre zarfında hep beraber bu sıkıntıları paylaşarak aşmak zorunda olduklarını, gerek avantajlı krediler gerekse yapılandırmalarla piyasayı desteklemeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Yıllardır öncelikli hedefleri olan kamunun bankaya olan borçlarının ödenmesi konusunda da somut adımlar atıldığına dikkat çeken Ataman, “Bu güne kadar devletimiz 230 milyon Türk Lirası ödeme yaptı, daha da önemlisi ödemeler artık bir takvime bağlandı. Kamu borçlarına yapılacak olan her tahsilat sonuçta bu toplumun daha ileriye doğru gelişmesi için yatırıma dönüşecek, halkımızın ihtiyaçlarını çok daha uygun maliyetli krediler ile sağlamak yönünde önemli bir destek olacaktır. Kazancımız ülkemizin kazancınadır” şeklinde konuştu.

"Kıbrıs'ın mobil cüzdanı Koopbank'tan"

Genel Müdür Kemal Ataman, Koopbank’ın dijitalleşmeyle ilgili çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Küresel ekonomideki bilinen tüm değerleri değiştirecek şekilde dünyanın hızla dijitalleştiği, özellikle salgın döneminde teknolojik uygulamaların öne çıkarak önem kazandığına dikkat çeken Ataman, Koopbank’ın sektördeki kılavuz rolünü bu alanda da sürdürdüğünü söyledi.

Tarihsel geçmişine bakıldığında Koopbank’ın teknolojik anlamda birçok uygulamayı hayata geçirmede öncü olduğunu belirten Ataman, “Bu alandaki vizyonumuz herkesçe bilinmekte. Şimdi de müşterilerimizi en yeni teknolojiler ile buluşturmak, bunların getirdiği kolaylık ve hızdan faydalanmalarını sağlamak için ülkede bir ilk olarak mobil cüzdan uygulamamızı hem mevcut müşterilerimize hem de ‘Öğrenci Dostu Ada’ projesi kapsamında binlerce öğrenciye çok yakında sunmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz” dedi.

Koopbank Belgeseli

Koopbank’ın 61 yıllık tarihsel serüveninin buna tanıklık edenlerin ağzından dinleneceği “Bir toplumun kader ortağının hikâyesi” adını verdikleri belgeselin tamamlandığını belirten Ataman, “hep hayallerimizde olan ama gecikmiş bir projeyi hayata geçirmek için yaklaşık bir yıldır büyük bir uğraş veriyoruz. Bu belgesel tarihe karşı bir sorumluluğumuzdur; bizi bugüne getirenlere, bizi biz yapanlara biz saygımız, vefamız olacaktır” dedi. Genel Müdür Ataman, 16 Eylül’de bankanın konferans salonunda belgeselin prömiyerini planladıklarını ancak Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle etkinliğin büyük ihtimalle erteleyeceği ve planlanan tarihte sadece sosyal medya ve TV kanalları üzerinden gösteriminin yapılacağını söyledi.

“Kooperatif kültürünü sakınmamız gerek”

Koopbank’ın tarihsel gelişimi ve günümüzdeki faaliyet alanları ile artık kamuya mal olmuş bir kurum olduğuna dikkati çeken Ataman, "Kamuya mal olmuşluğu, Koopbank’ın bu ülkenin öz varlığı olması diye ifade ediyorum. Diğer taraftan ise, kamu eliyle yönetilmemiz nedeniyle zaman zaman çeşitli mecralarda farklı yorumlara maruz kalıyoruz. Unutulmamalıdır ki Koopbank bu ülkenin zor zamanlarında halkı tarafından kurulmuştur, sahibi halktır. 61 yıllık süreç içerisinde ülkemizde yaşam şeklimizden siyasete, sosyal ve kültürel eğilimlerimize kadar değişiklikler olmuştur ve bundan sonra da olacaktır. Ancak ne değişirse değişsin Koopbank bu ülkeye ve insanına aynı kararlılık ve samimiyetle hizmet etmeye, değer kazandırmaya devam etmiştir ve edecektir. Değişen süreçlerde ülkemizin ekonomisinin istikrarı neyi gerektiriyorsa, kısa dönemli kazançlar ya da fırsatçılıkları düşünmeden hareket etmiştir, hep edecektir de. Bu, kooperatif kültürünün bir parçasıdır ve herkesin bu kültürü ve bu kültürün en değerli ürünü olan Koopbank’ı gözünü sakınır gibi sakınması gerekir” dedi.

“Ana görevlerimizden biri tarım ve hayvancılık sektörünü desteklenmek”

Genel Müdür Ataman, ana görevlerinden birinin tarım ve hayvancılığın desteklenmesi olduğuna dikkat çekerek, bu alanda etkin ve eksiksiz bir hizmet verildiğini, tarım ve hayvancılık sektöründeki kredilerin büyük bir kısmının Koopbank tarafından sağlandığını söyledi. Bu kapsamda, Koopbank ve iştirakleri olan Zirai Levazım Kooperatifi, Binboğa Yem Fabrikası ve Koop Süt’ün üreticilere ve toplumun bütün katmanlarına hitap eden, destek veren ve onlarla birlikte yürüyen büyük bir camia haline geldiğini söyledi. Ataman, bankanın mali iştiraki olan Şeker Sigorta ile sigortacılık sektöründe de yer aldıklarını, Şeker Sigorta’nın ülke geneline yayılmış geniş acente ağı ve kanıtlanmış üst seviyedeki müşteri memnuniyeti ile sektörünün öncü şirketlerinden biri olduğunu belirtti.

“Her alanda topluma hizmet etmek misyonumuzun bir parçası”

Koopbank’ın bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra kültür, sanat ve spora da büyük katkı sağladığını belirten Kemal Ataman, özellikle spor kulüpleri olan Koop Spor’un ülke basketboluna renk katarak büyük başarılara imza attığını belirtti. Ataman, son beş senedir faaliyete geçirdikleri basketbol akademisi ile çocukları ve gençleri sporun içine çekmekte ciddi bir gayret gösterdiklerini ve başarı elde ettiklerini sözlerine ekledi. Ataman, ilkokul çağındaki çocuklara yönelik düzenledikleri ve geleneksel hale getirdikleri kompozisyon yarışması ile de çocukların hayallerinin paylaşılmasına ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

“Sahip olduğumuz değerlerin korunması ve daha iyi noktalara getirilmesi için çalışıyoruz”

Koopbank’ın kendisine miras bırakılan değerleri gelecek nesillere en iyi şekilde taşıyabilmek için gerek ekonomik hayatı destekleme gerekse toplumsal gelişime katkı sunma anlamında 61 yıldır olduğu gibi güçlü ve sağlam bir şekilde faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceğini belirten Genel Müdür Ataman, şubeleri ve tüm ülkeyi saran kooperatif ağı ile her kesime en üst seviyede hizmet sunulmasında görev alan, bankayı bugünlere taşıyan kooperatifçilere, bankanın geçmişteki ve bugünkü çalışanlarına ve Koopbank'a üretimini, birikimini, emeğini ve hayallerini emanet eden herkese teşekkür etti. Ataman, içinden geçilen zorlu salgın sürecinde varını yoğunu ortaya koyarak hizmetlerini esirgemeyen tüm sağlık çalışanlarına da minnettar olduklarını sözlerine ekledi.