

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs barışına yönelik KKTC’de de farklı görüşler ortaya çıktığını belirterek, bunu “seçim hazırlıkları” ile ilişkilendirdi, “Federasyon, konfederasyon, gevşek federasyon, farklı görüşlerimiz olabilir. Tümünü masaya koyalım. Bazı arkadaşlar sadece federasyon olabilir diyor. Tek görüşü dayatmanın bir alemi yok.” dedi.



TC Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından organize edilen ve “Basınla Sohbet” adıyla bazı televizyonlarda ortak yayınlanan programda, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yine TC Elçiliği tarafından seçilen Hasan Erçakıca, Hasan Kahvecioğlu ve Rasıh Reşat’ın sorularını yanıtladı.



Mevlüt Çavuşoğlu’nun sözlerinden satır başları:

"Sayın Akıncı, Crant Montana'da 'bizim neslimizin son şansı' değerlendirmesi yapmıştı, öneriler yaptık, esneklik gösterdik, kırmızı çizgilerimizi de söyledik. Ancak Rumlar sürekli geri adım atmaya başladı.



"Rumlar, hiçbir şeyi Türklerle paylaşmak istemiyor. Devleti, gücü, egemenliği, hatta hastaneleri bile. Yeniden bir müzakereye başlayacaksak, neyi müzakere edeceğimizi konuşalım. Tüm taraflar arasında bunu konuşalım."



"Garantörler de dahil görüşme yapmamız için bir konsensüs oluşmuştu. Anastasiadis, farklı görüşler ortaya koymaya başladı. Ancak KKTC'de de farklı görüşler dillendiriliyor. Seçim hazırlıkları başladı. Kıbrıs davasını seçim malzemesi yapmak doğru olmaz."



"Federasyon, konfederasyon, gevşek federasyon, farklı görüşlerimiz olabilir. Tümünü masaya koyalım. Bazı arkadaşlar sadece federasyon olabilir diyor. Tek görüşü dayatmanın bir alemi yok."



"Türkiye, Akıncı'yı dışlıyor havası yaratıldı, bu haksızlıktır. "



"Hangi adımı atacaksak gelip burada anlaşıyoruz."



"Özellikle Akıncı'yla görüşmek istemediğimiz iddiası doğru değil. Görüş ayrılığımız olabilir, konuşur, ayrılıkları yakınlaştırırız.”



"Kıbrıs davası Çavuşoğlu'nun ya da Akıncı'nın ya da herhangi bir kitlenin arzusu üzerinden yürütülmez."



"Kaç yıldır siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon için müzakere ediyoruz, olmadı, Rum tarafı istemiyor, Annan Planı’nı da reddettiler.”



“Biz samimiyet istiyoruz. Gel konuşalım, parametreleri belirleyelim. Anastasiadis daha önce mutabakat sağlanan konularda dahi geri adım atıyor.”



“Laiklik elden gidiyor tepkilerini gördük, buradaki halk Hala Sultan gibi bir daha istiyor, buradaki tepkiler bizdeki eski yasakçı zihniyeti anımsatıyor."



“KKTC’de ekonomik reform şart… Sendikalar ve seçimler nedeniyle bir direnç görüyoruz. İnşallah bu konuda adımlar atılır.”



“Federasyon için müzakerelerde geçmişte de sonuç çıkmadı, yine sonuç çıkmadı. Başka seçenekleri de değerlendirmek gerekiyor. Başka seçenekler içinde yine federasyon var. Bunun da çerçevesini konuşalım.”



“Biz herhangi bir şey dayatmıyoruz. Yeni fikirlerin de değerlendirilmesinden yanayız.”



“Karşı taraf garantileri kaldır diyebilir. Garantiler ve Güvenlik konusunda esneklik gösterdim, diğer tarafta geri adım oldu. Türkiye taviz verse olacaktı anlayışı yanlıştır. Çözüme çok yakın değildik. Mesele sadece garantiler ve güvenliğe bağlı değildir. Rum tarafı seninle paylaşmak istemiyor.”



“Rum tarafı eğer çözüme yanaşmıyorsa, biz de hamlelerimizi yapmamız gerekiyor.”



“KKTC’nin görünürlüğünü artırmak gerekiyor, Avrupa Parlamentosu’na iki arkadaşımız gidiyor, Dışişleri Bakanı’nın görüşmeleri… Bunlar bizi elbette tatmin etmez. Şimdi hidrokarbonda fiili adımlar atıyoruz, sondaja başlıyoruz.”



“İkinci platformumuz geliyor, gerekli güvenli tüm tedbirlerimizi de aldık, onu da güneye kaydırıyoruz, bu adımları atacağız.”



“Bir çözüm olsa Kıbrıs tam bir refah adası olur. Bunu hep söylüyoruz.”



“Kıbrıs adasına elektriği de getireceğiz, bu konuda kararlığımız var.”



"KKTC'de hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmadım, hiçbirine özel taraf olmadım. Hüseyin (Özgürgün) sınıf arkadaşımdı, beraber top oynadık. Tahsin beyle çok yakındım, şimdi Kudret Bey'le tanışıyoruz. Cemal Bey'in görüşlerini paylaşmam ama şahsen sevdiğim bir insan, tüm siyasetçilerle dostane ilişkilerimiz var. Yine CTP'den, UBP'den tanıdıklarımız var, Arıklı'yı yeni tanıdım. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcisi Büyükelçiliktir."



"Bizim karşı olduğumuz bir grup var, Türkiye düşmanı olanlar var, Rum'a teslim olmamızı isteyenler var."







