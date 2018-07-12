Bir tecavüz iddiası daha

Eski kız arkadaşı ile konuşmak için buluşup evine giden ancak çıkan tartışma esnasında kız arkadaşına cinsel tecavüzde bulunduğu iddia edilen 29 yaşındaki M.İ., şikâyet üzerine tutuklandı. Zanlı, “Cinsel tecavüz” suçundan dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Hüseyin Ergüleç, zanlının 11 Temmuz saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da Diner Sokak Erdal Apartmanı No- 4 adresinde sakin eski kız arkadaşı 36 yaşındaki E.Ş’nin evine konuşmak maksadı ile gittiğini, ikili arasında tartışma çıktığını söyledi. Polis, zanlının bu esnada zor kullanarak el parmakları ile E.Ş.’ye cinsel tecavüz suçu işlediğini açıkladı. Zanlının dün sabah Lefkoşa’da tespit edilerek gözaltına alındığını, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme zanlı hakkında 2 gün tutukluluk kararı verdi.