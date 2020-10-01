Bir tebessüm, bir mutluluk için…

Fehime ALASYA

Halide Sarper, tığ ve yün ile Amigurumi Bebek üreterek, en çok da çocukları mutlu etmenin heyecanını yaşıyor…

Kimisi için bir doğum günü hediyesi, kimisi için doğum hatırası olarak hoş geldin hediyesi, hem büyüklerin hem de çocukların yüzünü güldüren Amigurumi Bebekler, Lefkoşa’da Halide Sarper’in elinde yaşam buluyor…

Çocukluğundan beridir örgüyü çok sevdiğini, annesini örgü örerken seyrettiğini anlatan Sarper, bu nedenle el işlerine merakı olduğunu ifade ediyor.

Sık iğne ile örülen bir Japon sanatı olan Amigurumi’yi ilk kez televizyonda gördüğünü, incelemelerinin ardından yapmaya başladığını anlatan Sarper, “Tığ ve yünlerle çok mutlu oldum, günün 6 saati, hata daha fazlası tığ örmekle geçiriyorum. Bazen dirsek veya parmaklarımda ağrı oluyor ama ortaya çocukların mutluluğu çıktığı zaman yorgunluğum gidiyor” diyor…

Bir Amigurumi çalışmasının günler aldığını ve yoğun olduğunu anlatan Sarper, bu durumu “Çok kolay değil, bazı bebeklerle 3, 4 gün uğraştığım oluyor. Ama her şeye rağmen çok keyifli… Hem zor hem de beni çok rahatlatan bir iş. Örerken sürekli saymak zorundayım, ya arttırıyorum, ya kesiyorum. Bu nedenle başka şey düşünmeye, biriyle konuşmaya fırsat bile bulmuyorum.” ifadeleriyle anlatıyor.

Bu işin en zevkli yanının çocukları mutlu etmek olduğunu belirten Sarper, “Çocukların yüzündeki o ifadeyi görmek, onları mutlu etmek her şeye değiyor” diyor…