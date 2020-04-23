“Bir süre daha sabredip, kurallara uymalıyız”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda bir süre daha evde kalıp kurallara uyulması gerektiğine dikkat çekti.

Günün anlam ve önemiyle ilgili açıklama yapan Pilli, halkı, 23 Nisan’ı evde kutlamaya davet etti.

Çocuklarımız ve kendi sağlığımız için bir süre daha sabretmeniz, kurallara uymamız gerektiğini ifade eden Pilli, yazılı mesajında şunları dile getirdi:

"Tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan Covid -19 salgını nedeniyle bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerimizde kutlayacağız.

Bizler hükümet yetkilileri olarak gerek çocuklarımızın geleceği, gerekse sağlıkları için kararlı adımlar atmaya devam etmekteyiz.

Sağlık Bakanlığı olarak salgınla mücadelede temas, maske kullanımı, mesafe ve izolasyonun son derece önemli olduğunu, sürekli kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Sizlerden en önemli beklentim çocuklarımızın ve kendi sağlığımız için bir süre daha sabretmeniz, kurallara uymanızdır.

Tüm halkımızı bayrakları ile birlikte, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen bu anlamlı günde balkonlarında, evlerinde 23 Nisan'ı coşkuyla kutlamaya davet ediyorum."