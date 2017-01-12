Bugün Cenevre’de ne olur… Garantör ülkelerin Dışişleri Bakanları’nın yanında ülke liderleri de konferansa dahil olur mu dün akşam itibarıyla bilemiyorduk ama bu gerçekleşse bile Cenevre’deki zirvenin yine Kıbrıs’a taşınacağı kesinleşmiş oldu gibi…

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide "Cenevre bittikten sonra Kıbrıs’a kapsamlı bir çözümle dönebileceğimizi düşünmüyorum. Elimizde kapsamlı bir paket olarak bir ödevimiz olacak… Belirli bir tarih söylemiyorum" derken bunu işaret ediyor.

Yani daha önce Mont Pelerin’de olduğu gibi bu kez de Cenevre’de daha yoğun ve sonuca daha yakın bir görüşme süreci yaşandığı ve bunların ışığında Kıbrıs’ta çalışmalara devam edileceği mesajı veriliyor.

“En zor konularla başa çıkmaya çalıştık… Neredeyse tüm konulara dokunduk. En önemli sorunları görüştük. Birçoğunu çözdük. Ve diğer sorunları da çözmek üzereyiz. Cenevre’ye getirdiğimiz bazı konular vardı, onlar burada çözülecek” şeklindeki ifadesinde de Kıbrıs’ta da çözülecek konuların olduğu anlaşılıyor.

Sonuçta garantör ülkelerin temsilcileri de bugün orada olacaklar ama garantiler ve güvenlikle ilgili onların da bazı düşüncelerini ortaya atıp, tartışmayı ve uzlaşıyı (eğer olacaksa) daha sonraya atacakları da anlaşılıyor.

Bu sürecin ne olacağı, ne zaman biteceği konusunda yine net bir yanıt yok. Zaten bu konu da yine Eide’nin sözlerinden belli oluyor.

“Belirli bir son tarih yok. Ne kadar zamanda biteceği konusunda net bir tarih yok. Bu minimumda Kıbrıslıların tüm çözülmemiş iç konularını çözmek ve garantiler konusunda tarafların mutabık kalmaları daha fazla zaman alacak. Detaylı anlaşma daha fazla zaman alacak"

Her şeye ve henüz bitmemesine rağmen Cenevre’den de başka zamanlarda olduğu gibi ‘umut’u kaybetmeden ve ‘bir gün mutlaka’ beklentisiyle ayrılınacağı belli oldu.

Erdoğan’ın başkanlığı da resmileşsin de ondan sonra gibi görünüyor!…

Para tepki verdi!

Döviz aldı başını gidiyor…

FED’in faiz kararı beklentisi, dünyadaki gelişmeler deniyor dövizin bu kadar fırlamasının gerekçeleri olarak… Trump’ın 20 Ocak’ta göreve başlayacak olmasının gerginliği de buna ekleniyormuş. Bu gelişmeler bizim de kullanmak durumunda kaldığımız TL’yi eritiyor tabii… Ancak dünyada kullanılan para birimleri TL’nin eridiği gibi eriyor mu bilemem… Bildiğimiz, tanıdığımız ve bizi de ilgilendiren para birimleri sterlin, dolar ve Euro… Hemen yanı başımızda da kullanılan AB para birimi Euro fırlamış… Kiralarımızı ve taksitlerimizi, banka borçlarımızı genellikle ödediğimiz para birimi sterlin fırlamış… Bizde o kadar değil ama Türkiye’nin daha çok kullandığı yabancı döviz kuru dolar fırlamış… Fırlayanların altında ezilen TL, bizim de yere daha çok yaklaşmamıza neden oluyor… Peki ama bu erimenin başka bir nedeni de TBMM’de görüşülen Başkanlık sistemi değil mi! Bence bu erimede bu anayasal değişikliğin büyük nedeni var çünkü Mecliste maddeler birer birer geçse bile toplumda ve piyasada gelecek olan sisteme karşı büyük bir kuşku ve gerilim var. İnsanlarda baskıdan dolayı pek ortaya çıkamayan tepki kendini para piyasasında gösteriyor, olan da bize oluyor…