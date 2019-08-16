Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis’in 9 Ağustos’taki gayrı resmî görüşmesini işaret ederek “Bir şeyler değişebilecek gibi görünüyor. BM Genel Sekreteri’nin müzakereleri yeniden başlatmak için istediği yolun hazırlığı Guterres’in izleme yörüngesine girdik” dedi.

Kıbrıs radyosu, Prodromu’nun Güzelyurt’un kurtuluşu yıl dönümü nedeniyle Güzelyurt kökenli Kıbrıslı Rumların onayladığı karar suretini teslim alırken söylediklerini aktardı.

Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in hedefinin “Kıbrıs sorununa onurlu, işleyebilir ve yaşayabilir bir çözüm” olduğunu söyleyen Prodromu, “Gerçekten bağımsız ve çağdaş bir Avrupa devleti olabilmemiz için müzakerelerin, Genel Sekreter’in Crans Montana’da ortaya koyduğu parametreler temelinde başlamasını istiyor” ifadesini kullandı.

Genel Sekreter’in Kıbrıs geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un Ada’ya ziyaret tarihin netleşmesi maksadıyla istişarelerin devam ettiğini de söyleyen Prodromu “Başkan’ın Kıbrıslı Türk lider ile son görüşmesinden, bir şeyler değişebilir gibi görünüyor. Sayın Guterres’in müzakerelerin yeniden başlaması için istediği gibi yolun hazırlanması maksadıyla BM Genel Sekreteri’nin izleme yörüngesine de girdik” diye konuştu.