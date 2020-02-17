Hüseyin ÖZBARIŞCI

Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’da bulunduğum 5-10 Şubat 2020 tarihleri arasında spor yazarı olarak Türkiye’nin iki köklü kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçlarına gitme fırsatı buldum. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda Aytemiz Alanyaspor’u konuk ederken, Galatasaray ise Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Kasımpaşa’nın konuğu oldu. Fenerbahçe – Alanyaspor maçı 1-1 sonuçlanırken, Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanını 3-0’la rahat geçti.

Bir şehir, iki kıta, iki maç…

İstanbul’da bulunduğum günlerde hem Avrupa, hem de Asya kıtasında futbol maçı seyretme fırsatı buldum. Anadolu yakasında bulunan Kadıköy’de Fenerbahçe’nin maçını, Avrupa yakasında bulunan Kasımpaşa’da ise Galatasaray’ın maçını izledim. 180 dakikamı ayırdığım bu iki futbol maçında tam 5 gol izleme fırsatı buldum.

İZLENİMLERİM…

‘12. Adam’ faktörü…

Hem Fenerbahçe, hem de Galatasaray’ın milyonlarca taraftarları bulunuyor. İki ekibin de şampiyonluk için verdiği mücadelede taraftarlar önemli bir rol oynayarak ‘12. Adam’ görevini fazlasıyla yerine getiriyor. Hem Galatasaray, hem de Fenerbahçe takımlarının maçlarında bulunduğum sırada iki takımın taraftarları da maç öncesinde ve maç boyunca bir an olsun hiç susmadı.

Kalite ve profesyonellik…

Ülkemizdeki futbol maçlarını yakından takip ediyorum. Ambargolar altında olduğumuzdan dolayı dışa açılımın olmaması futbolumuzun kalitesini düşürüyor. Bunun yanında, futbolcu sözleşmelerinin olmayışı, tesisleşme yönünde adımlar atılmaması ve profesyonellikten uzak olunması, futbolumuzun değerini iyice aşağıya çekiyor. Açıkçası söylemek gerekirse gittiğim bu iki maçta gördüğüm bazı olayları yıllardır ülkemiz futbolunda ne yazık ki göremiyorum. Bir spor yazarı olarak gördüğüm olaylar şöyleydi;

-Basın tribününde basın mensupları için tamamen profesyonel bir ortam yaratılmış durumda… Sahada oynanan maçı, ekrandan da takip ederek, kritik ve tartışmalı pozisyonları daha iyi gözlemleme fırsatı sunuluyor.

-Kenarda ısınan futbolcular, sahada fotoğraf çeken foto muhabirlerinin önüne geçmiyor.

-Maçlar televizyondan, son derece profesyonel bir şekilde izleyiciye aktarılıyor.



Fenerbahçe – Alanyaspor maçını basın tribününde, Kasımpaşa – Galatasaray maçını foto muhabiri olarak takip ettim…



Hem Galatasaray, hem de Fenerbahçeli taraftarlar soğuk havaya aldırış etmeden takımlarını destekledi.



Kasımpaşa - Galatasaray maçı...



Ülker Stadyumu’ndaki basın tribünü…