Bir sebebi olmalı
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Eğitim Bakanı, “imamın ordusu, papazın ordusu” bağıracağına...
- “Çok kültürlü bir ülkede tek bir din, tek bir mezhep eğitimi olamaz…”
- “Yeni ders yılından itibaren din dersi artık mecburi olmayacak…”
- “Din dersi seçmeli olacak ve ülkemizdeki farklı gruplara, farklı seçenekler sunulacak.”
- “Yüksek Öğrenime yeterlilik ya da seviye kriteri olmayan hiçbir öğrenci alınmayacak” diyebilse, çok daha yerinde olacaktı…
Dur demeliyiz...
- Yol kenarına park eden araçların “üzerine üzerine” gitmeliyiz.
- Her yeni işyeri, cafe, market, alış-veriş merkezi açıldığında, caddelerin kenarı park yerine dönüşüyor.
- Yeterli oto-parkı olmayan işyerlerine izin verilmemelidir.
- Ve ne olursa olsun, yollara araç parkına artık bir dur demeliyiz.
Güvenoyu alır, almaz, hiç beklemeden!
- “Yurttaşlık” dosyaları hemen mercek altına alınmalı...
- Yurdumuza girişler bu kadar “lakayt” olmamalı...
- “Muhaceret Tüzüğü” uygulanmalı...
- “Kamuda ikinci iş yasağı” için “eylem planı” hazırlanmalı...
- Yeni Erenköy Belediyesi’ni batıranlar, ‘Yerel Seçimler’ öncesinde yargı önüne çıkartılmalı...
Neden Olmasın?
- ELAM ile YDP “kardeş parti” olarak birleşme kültürüne katkı sağlayabilir!
Ve artık anlamalıyız ki!
- Birileri ihtiyaç yokken ve ayrımcılıkla istihdam edilmişse, çalışmıyorsa, üretmiyorsa, bu toplumun kaynaklarını hak etmeden tüketiyorsa, işine son verilmelidir!
- Böylesi insanları savunmak, ‘işçinin emekçinin hakkı’nı savunmak değildir.
- “Alınız anahtarları, battık” diyen belediyeden çıkarılacak ders bu olmalıdır.
- Birileri haksız yere “istihdam” etti diye, yanlışı korumanın anlamı yoktur! Senelerdir böyle oluyor. Birileri alıyor, ötekiler koruyor. Partizanlık, ilkesizlik, üretimsizlik ve adaletsizlik “kimsenin ekmek parasına dokunmayalım” sözüyle meşrulaştırılıyor!
Başka bir sebebi olmalı!
- Savaş bu kadar kapımızı çalarken, barışı konuşmuyorsak, başka bir sebebi olmalı!
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