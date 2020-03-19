Bir polisin test sonuçları bekleniyor

Polis, corona virüs salgınıyla ilgili bir polisin test sonuçlarının beklendiğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığı, bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada, Gazimağusa'da bir polisin corona virüs tetkiklerinin pozitif çıktığı yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, "Söz konusu meslektaşımız, ateşinin çıkması nedeniyle bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiş ve burada kontrol altında tutulmaktadır. Polis mensubunun tahlil sonuçları bu aşamada henüz netleşmemiş olup, kesin sonucun yarın sabah itibariyle netleşmesi beklenmektedir" denildi.