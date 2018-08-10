Nermin Ömer Tüccaroğlu’nun kızı Burçe Tüccaroğlu ile Nesil – Hamit Dağ’ın oğlu Halit Dağ önceki gün düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi. Elysium Park’ta düzenlenen törende Burçe ve Halit’i sevenleri yalnız bırakmadı. Gazetemiz Yenidüzen ve SporYeni spor yazarı Halit Dağ ile eşi Burçe Tüccaroğlu’na Yenidüzen ve SporYeni olarak bir ömür boyu mutluluklar dileriz.