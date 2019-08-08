SON DAKIKA: Kalkanlı - Çamlıbel Anayolu üzerindeki kazada 45 yaşındaki Celal Aydın hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 17:00 sıralarında, Kalkanlı - Çamlıbel Anayolu üzerinde, Celal Aydın (E-45), yönetimindeki CC 278 plakalı salon araç ile Çamlıbel istikametıne doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerelere çarpıp ardından kontrolsüzce yolun sağ tarafına savrulduğu sırada karşı istikametten gelmekte olan Mehmet Nalbant (E-30) yönetimindeki JY 536 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kaza sonucu ağır sekilde yaralanan CC 278 plakalı araç sürücüsü Celal Aydın kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam sürüyor...