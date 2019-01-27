Bir mucizeye tanıklık ettik…

Devrim DEMİR

Sağlık Bakanlığı onayı ile başlattığımız "Ameliyat Günlükleri" yazı dizimiz devam ediyor. Haftanın beş günü hemen her gün bir serviste, Burçin Aybars ile birlikte bir ameliyata girerek o günü hasta ile birlikte paylaşıyoruz…

Açık kalp ameliyatından sonra büyük bir heyecanla beklediğimiz doğuma tanıklık ettik.

O anları fotoğrafları ile ölümsüzleştirecek olan Burçin Aybars ve ben en az anne kadar heyecanlıydık.

Sabahın erken saatlerinde Lefkoşa Devlet Hastanesi, ikinci kat ameliyathanede bizi güler yüzü ile ameliyathane sorumlu hemşiresi Fatma Direk Doygun karşıladı.

Ameliyata gireceğimiz kıyafetleri verdikten sonra, 2 numaralı ameliyathanede hazır olmamızı istedi.

Burçin Aybars ile birlikte kısa sürede hazırlanarak, ameliyathane önünde annenin gelmesini bekledik. On dakika sonra anne iki görevli tarafından sedye ile getirilerek, ameliyathaneye alındı.

İlk kez bebek sahibi olacak olan 35 yaşındaki Pınar Şeker’in mutluluğu görülmeye değerdi.

Oldukça heyecanlı olan genç anne, bebeğini kucağına almak için sabırsızlanırken bizde onun kadar heyecanlı ve sabırsızdık.

Ameliyat masası, ışıklar ve mavi örtüler

Girdiğimiz hemen her ameliyat odası bir diğeri ile aynı. Ameliyat masası, aletler, ışıklar ve sterilize edilmiş mavi örtüler.

Ameliyathane için hazırlanarak girdiğimiz bölümde sadece izliyoruz, mavi örtüler dâhil hiçbir şeye dokunmamak için görevli hemşireler tarafından uyarılıyoruz. Başımızda bone, ağzımızda maske, büyük bir titizlikle çalışan hemşireleri izliyoruz.

Anne bebeğine kavuşmak için sabırsızlanıyor

9 ay karnında sabırsızlıkla beklediği bebeğini kucağına almak için büyük bir heyecanla bekleyen Pınar Şeker, ameliyat masasına alınarak ameliyat öncesi hazırlıklar başlandı.

Yaklaşık 20 dakika boyunca ameliyat için hazırlanan anne makineye bağlanıyor kalbi, tansiyonu doktor gözetimine alınıyor.

Annenin heyecanına tanıklık ederken, bir yanda da bebek için yan odada yapılan hazırlıkları izledik.

“Doluyum… Tarifsiz mutluluk”

Doğumda, genel anestezi olmayı tercih eden anne Pınar Şeker, uyutulmadan önce söylediği iki cümle ile her şeyi noktaladı.

Şeker, “Bir erkek bebeğim olacak, çok heyecanlıyım ve doluyum. Tarifsiz bir his anlatılması güç bir duygu” dedi.

ANNE BEBEKLE YENİDEN DOĞUYOR… Gözlerini yeniden açan anne, bebeğinin doğduğunu anlayınca adeta yeniden doğuyor. Doktoru tarafından kontrol edilen Pınar Şeker, bebeği ile kavuşmak için servisine çıkartılıyor.

O an

Anestezi Doktoru asistanı ile birlikte son hazırlıklarını yaparken, doktor ve hemşire de ameliyat için artık hazır.

Ameliyathane dışında bebek için hazırlıklarını yapan bir hemşire daha vardı. Kısa süre sonra Çocuk Doktoru da gelerek bebeği beklemeye başlıyor.

Çocuk Doktoru ile birlikte ebe de çocuğu almak için içeride hazır bekliyor.

İşlemler başladı, anne ile konuşan anestezi doktoru yavaş yavaş anneyi uyutmaya çalışırken, bir yandan da nefes alışlarını takip ediyor.

Kısa sürede uyutulan anne için işlemeler artık başladı.

Bebeğin çıkacağı bölüm büyük bir titizlikle açılıyor ve işlem başladıktan 5 dakika sonra bebek anne karnından alınarak hemen ebeye veriliyor.

10 dakika boyunca kontrol altında

Ebe kontrolünde ameliyathanenin hemen yanı başındaki odaya alınan bebek için hazır bekleyen çocuk doktoru bebeği kontrolü altına alıyor.

Önce kilosu ve genel vücut kontrolü yapılan bebek yaklaşık 10 dakika boyunca doktor tarafından kontrol ediliyor.

Ciğerlerinin açılması için ağlatılan bebek, genel sağlık taramasının ardından kendisini 9 aydır sabırsızlıkla bekleyen ailesinin yanına götürülüyor.

ANNE ŞEKER: “ÇOK MUTLUYUM”… Hem heyecanlı hem de tedirgin olan anne, uyutulmadan önce duygularını paylaştı: “Bir erkek bebeğim olacak, çok heyecanlıyım ve doluyum. Tarifsiz bir his anlatılması güç bir duygu”

Bebekle birlikte anne yeniden doğuyor

Bebek anne karnından alındıktan sonra, anne bebek gibi hemen odaya alınmıyor. Genel anestezide uyutulan anne üzerinde işlemler devam ediyor.

Bebeğin çıkarıldığı yer, yeniden kapanıyor ve anne tüm kontrollerinin tamamlanması ile yavaş yavaş Anestezi Doktoru eşliğinde yeniden uyandırılıyor.

Ameliyathaneden çıkarken, halen tam anlamıyla kendinde olmayan anne, ‘Ayılma odası’ ismi verilen odada hemşire kontrolünde uyanmak için götürülüyor.

Gözlerini yeniden açan anne, bebeğinin doğduğunu anlayınca bir daha yeniden kendide doğuyor. Doktoru tarafından kontrol edilen anne, bebeği ile kavuşmak için servisine çıkartılıyor.

1 YILDA 776 DOĞUM: Lefkoşa Devlet Hastanesi Kadın Doğum servisi istatistiklerine göre, 2018 yılında Devlet Hastanesinde toplam 776 doğum gerçekleşti. Bunların 349’u normal, 427’si sezeryan doğumdu.

Devlet Hastanesine güven artıyor…

2018 yılında 776 doğum

2018 yılı tamamında Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne 594 bin 630 kişi başvurdu. Bu sayının 6 bin 630’u Kadın Doğum Servisi’ne başvurdu.

YENİDÜZEN, Lefkoşa Devlet Hastanesi Kadın Doğum servisinde 2018 yılında gerçekleşen doğum sayısının istatistiklerini aldı.

İstatistiklere göre, 2018 yılında Devlet Hastanesinde toplam 776 doğum gerçekleşti.

Bunların 349’u normal, 427’si sezeryan doğumdu.

Serviste 5 doktor hizmet veriyor

Hastanelerin en çok sevilen servislerinden biri olan Kadın Doğum Servisi’nde, klinik Şefi Operatör Doktor Musa Olgu ile birlikte 4 Operatör Doktor hizmet vermekte.

Salı ve Çarşamba olmak üzere haftanın iki günü hastanede doğum yapılıyor, aciller dışında.

2019 yılı 21 Ocak tarihine kadar hasta sayısı ise 250’yi buldu.

Doğum için hastane tercih ediliyor

Doktorların tecrübelerine güvenen anne adayları Lefkoşa Devlet Hastanesini tercih ediyor. 2018 yılında 349’u normal, 427’si sezaryan olmak üzere 776 doğum gerçekleşti.

İstatistiklere göre 2018 yılı Ocak ayında 37 sezeryan, 37 normal doğum, Şubat ayında 20 normal, 28 sezeryan, Mart ayında 27 normal, 26 sezeryan, Nisan ayında 22 normal, 34 sezeryan, Mayıs ayında 16 normal, 42 sezeryan, Haziran ayında 37 normal 28 sezeryan, Temmuz ayında 40 normal, 28 sezeryan, Ağustos ayında 49 normal, 34 sezeryan, Eylül ayında 27 normal, 43 sezeryan, Ekim ayında 43 normal, 25 sezeryan, Kasım ayında 36 normal, 25 sezeryan, Aralık ayında ise 32 normal, 40 sezeryan doğum gerçekleşti.

Doğum Servisi Klinik Şefi Operatör Doktor Musa Olgu:

Mutlu sonuçlar unutulmaz

YENİDÜZEN’e Kadın Doğum Servis’i ile ilgili bilgi veren, Kadın Doğum Servisi Klinik Şefi Operatör Doktor Musa Olgu, hastanenin alt yapı sıkıntılarının olduğunu, teknik ekipman eksikliğinin de Sağlık Bakanlığı’nın kaynak buldukça giderilmeye çalıştığını söyledi.

Doğum servisinin hareketli bir bölüm olduğunu ve sevkli gelen birçok hastalarının da olduğuna değinen Olgu, bölümün hem güzel hem de riskli olduğunu söyledi.

Son zamanlarda anne adaylarının genel anestezi dışında, spinal doğumu tercih ettiklerine değinen Olgu, “Spinal anestezi, sezaryen doğum sırasında uyanık olup bebeğini doğumdan hemen sonra görebilme imkânı sunan anestezi yöntemlerinden biridir. Yalnızca sezaryan doğumda uygulanan, doğumun ağrısız geçmesi için belden verilen ilaç ile sadece belden aşağısının uyuşturulduğu bir anestezi türüdür. Sezaryan ameliyatı genel anestezi ile hasta uyutularak gerçekleştirilir. Bu yöntemi istemeyenler, belden aşağısını uyuşturma diye tabir edilen anestezi tekniklerini uygularlar” dedi.

21 yıllık Kadın Doğum Doktoru olan Musa Olgu, doğumun bebek ölümleri dışında inanılmaz güzel duyguların yaşandığı bir olay olduğunu ifade ederek, acı kısmının doğumdan hemen sonra anne ve bebeğin buluşması ile son bulduğunu söyledi. Olgu, “Unutamadığımız binlerce doğum arasında, üçüz gebelik yaşayan hastamdı. Yaklaşık 20 yıl oluyor, tahminim şimdi yirmili yaşlardadırlar. Mutlu sonlar unutulmaz” dedi.

Yeni Doğan Ünitesi… Tam donanımlı çocuk bölümü

Ülkedeki nüfus artışına da değinen Olgu, hastanenin yapı olarak yetersiz kaldığını yabancı uyruklu hasta sayısındaki artışın da gözler önünde olduğunu söyledi. Çocuk Servisinin tam donanımlı olduğunu, beş Operatör Doktorun hizmet verdiği Kadın Doğum Servisi’nde, bir özel hastane dışında Devlet Hastanesinde Yeni Doğan Ünitesi olduğuna vurgu yapan Olgu, bu ünitenin Devlet Hastanesinde tam donanımlı hizmet verdiğini kaydetti.

Fotoğraflar: Burçin AYBARS

Ameliyat sırasındaki fotoğraflar, hasta, hasta yakınları, ilgili doktorlar, ilgili bölüm sorumluları, Başhekimlik ile Sağlık Bakanlığı’nın izni ve onayı ile çekilmiştir.