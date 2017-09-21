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Bir milyon Euro’luk vergi operasyonu

Bir milyon Euro’luk vergi operasyonu

Kıbrıs Cumhuriyeti, Hollanda ve İspanya’dan vergi kaçakçılığı operasyonu

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Kıbrıs Cumhuriyeti, Hollanda ve İspanya’nın, “Eurojust” (Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında yargısal iş birliğini öngören kurum) çerçevesinde vergi kaçakçılığıyla ilgili bir operasyon gerçekleştirdiği bildirildi.

Politis gazetesi, operasyon çerçevesinde, üç ülkenin yargı makamları ve polisinin, dün, üç ülkedeki 10 ev ve şirkete eşzamanlı baskın yaparak, bir milyon Euro’yu aşkın miktarda beyan edilmemiş varlığa el koyduğunu yazdı

 

 

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