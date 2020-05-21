Bir medya/sosyal medya yazısı

Geçmişe nazaran medya daha özenli, intihar haberleri konusunda…

En azından “yöntem” tarif edenler azaldı. Dün yine yaşandı, bir başlık gördüm, yine yöntem tarif ediyordu, hatta fotoğrafla da anlatım!

Birkaç gazete dışında çok satanlar listesinin başında gelenler ciddi gazetecilik yapmaya çalışıyor.

İyi niyetten kuşkum yok.

Geçmişte çok konuştuk.

İntihar haberlerinin olası yeni intiharları tetiklediğinden çok bahsettik.

Yine bu konuda hassas bir dönemden geçiyoruz.

İntiharlar var!

Havada kasvet var.

Yaz sıcağı bunaltıyor.

Maddi sorunlarımız var.

Ailevi sorunlarımız da…

Ve dahası…

Böylesi dönemler intiharların artığı, 'depresyon mevsimi' dedikleri dönemler…

Dedim ya, medya çok daha özenli artık. Ama iş sadece medya ile bitiyor mu?

Hayır!..

Artık sosyal medya da var.

“Gazetecilere ders vermeye” meraklı kimilerinin intiharlar konusunda medyadan beklediği “etik” kuralları internet ortamında sergilemediğini görüyoruz, ne yazık ki…

Ha normal, ha sosyal medya…

İkisi de insana ulaşmıyor mu?

İkisi de toplumu etkilemiyor mu?

Hadi medyayı “adam” ettik, etik kurallara uymakta zorladık.

E sosyal medyayı ne yapacağız?

Cesedin fotoğrafından tutun, ölümün en ince ayrıntılarına kadar yazan yazana!

İntihar haberlerine nasıl yaklaşmak gerektiğini gazeteciler çok tartıştı bu güne kadar… İntiharı cezbetmemek için gazetecilerin yöntemleri var. Gazeteciler uyguluyorlar, öğretiyorlar ancak sosyal medyadakiler öğreniyor mu, üzerine düşeni yapıyor mu emin değilim. Sanırım son intiharlarla ilgili olarak sosyal medyada yazılanlar psikologlar ve gazetecilerin yapma dediklerinin tam tersi. İntihar edenin hem mağdur-kurban olduğunu, hem de suçlu-bencil olduğunu unutmamak, çocuklar, gençler ve depresyondaki insanların sosyal medyada yazılanları yakından takip ettiğini hep hatırlamak gerek. Aksi halde gazetecilerin ve psikologların korktuğu olur ve intiharlar art arda taklit edilmeye başlar.

Evet son intiharlar belki de birbirini tetikledi.

Ve birçoğunda aynı yöntem kullanıldı.

Bizler gazetelerde haberleri yayına hazırlarken bazı teknikler kullanıyoruz.

Kimi intiharları çok küçük puntolarla kısa haberler olarak verirken, ülkede çok tanınan şahısların ölümlerini daha geniş verebiliyoruz.

Ancak esas dikkat ettiğimiz haberde yöntem tarif eden, olayı açıklayan cümleler kullanmamak.

Zira ölüme giden sürecinin ve intihar yöntemin detaylı anlatımı, özellikle ergenlik dönemindeki gençler, genç yetişkinler ve depresyona ve intihara eğilimli kişiler için özendirici bir rol model olma, taklit edilme olasılığını artırır.

Pek çok bilimsel araştırma bu riskin altını çiziyor.

İntihar haberi yayımlanırken (ki bu bir süreçtir), uzmanların bilgilendirici, destek ve tedavi yöntemlerine dair yol gösterici açıklamalarına da yer verilmesi gerekir diye düşünüyorum.

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