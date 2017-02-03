Bir kıyı daha 49 yıllığına kiralanıyor!

Meltem SONAY

Vakıflar İdaresi’ne ait Alsancak sınırları içerisindeki 19 dönüm arazi, 5 YILDIZLI OTEL YAPILMASI için 49 yıllığına, Altınbaş Holding kuruluşlarından Kennedy Trading Ltd.’ye kiralanıyor.

Bugün Escape olarak bilinen Çıkarma Plajı’nın yanı sıra, Altınkaya Restoran’ın da olduğu tüm sahil şeridi, 5 YILDIZLI TESİS ve YAN TESİSLERİ için Vakıflar Yönetim Kurulu kararı, Bakanlar Kurulu kararı ile verilme hazırlığında.

Geçtiğimiz Pazartesi ‘teknik bir hata’ nedeniyle geri çekilen Karar Tasarısı’nın, önümüzdeki Pazartesi günü yeniden Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

UBP-DP Azınlık Hükümeti, Vakıflar İdaresi’ne ait Alsancak sınırları içerisindeki 19 dönüm araziyi, 5 YILDIZLI OTEL YAPILMASI için 49 yıllığına, Altınbaş Holding kuruluşlarından Kennedy Trading Ltd.’ye kiralama hazırlığında…

Bakanlar Kurulu ONAYLADI…

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu, Vakıflar İdaresi’ne ait 19 dönüm emlakın 49 yıllığına Kennedy Trading Ltd.’ye kiralanmasına karar verdi, Bakanlar Kurulu ONAYLADI…

Hazırlanan KARAR TASARISI ONAY için Cumhuriyet Meclisi’ne gönderildi.

Yasa 30 yıldan uzun süreli kiralamalar için Cumhuriyet Meclisi onayını zorunlu kılıyor.

60.000 bin metrekare alanda kurulacak tesis, 5 yıldızlı otel ve yan tesislerinden oluşacak.

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu, Çıkarma Plajı’ndaki Vakıflar İdaresi’ne ait 19 dönüm emlakın 49 yıllığına Kennedy Trading Ltd.’ye kiralanmasına karar verdi, UBP-DP Azınlık Hükümeti Bakanlar Kurulu kararı ONAYLADI… KARAR TASARISI onay için Meclis’e sevk edildi…

Vakıf arazilerine KUMARHANE İZNİ YOK!..

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu’na ait 18 Şubat 2015 tarihli, “Uzun süreli yatırım amaçlı kiralanacak vakıf arazilerin kullanım amacı Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nin amaç ve hizmetlerine uygun olacak şekilde kiralanmasına, casino (kumarhane) Bet Office ve gece kulübü yatırımları için kullanılmaması’ kararına karşın yapılan bu kiralama akıllarda soru işareti yarattı.

Bugüne kadar Vakıflar’ın yaptığı tüm kira sözleşmelerinde bu ifadelerin yer aldığı öğrenilirken, bu sözleşmede yer almaması da dikkat çekti.

19 dönüme ilk 4 yıl için, yılda 11 bin Sterlin…

İlk 4 yıl, yıllık 11 bin STG’ye kiralanan arazi için 5. Yıldan itibaren yıllık 25 bin STG alınacak, ilerleyen yıllarda da kira %1 ila % 3 oranında artacak.

Yatırım tutarı 50 milyon Sterlin olarak belirtilen otel, 330 odalı, 600 yatak kapasiteli olacak.

Yatırım süresinin 4 yıl olarak belirtildiği ‘KİRA SÖZLEŞMESİ’nde, yatırım teminatı da 450 bin Sterlin olarak not edildi.

Kiracı yatırım teminatını mevcut binaları yıkım tarihi itibarıyla ve yıllık olarak verecek, teminat yatırım bitene kadar her yıl kiracı tarafından yenilenecek. Sözleşmeye göre teminat mal sahibine verilmeden mevcut binalar da yıkılmayacak.

CTP Girne Milletvekili Özdenefe: Uzmanlar kaldırmaz derken, kentimize bir otel daha geliyor

Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, uzmanların kentin daha fazla kitleyi kaldırmayacağına ilişkin açıklamalarına karşın Girne Bölgesi’ne bir 5 yıldızlı otel daha yapılmak üzere alınan kararı eleştirdi.

“Çıkarma Plajı bölgesinde bu tür bir yatırım yapmak mevzuatımıza uygun mu?

Birilerine yine mevzuata uygun olmayan sözler mi verildi?” diye soran Özdenefe, CTP Meclis Grubu olarak bu konunun takipçisi olduklarını ve en sert şekilde muhalefet ortaya koyacaklarını belirtti.

“Vakıflar arazisi üzerine… Çıkarma Plajı bölgesinde bu tür bir yatırım yapmak mevzuatımıza uygun mu?”

Özdenefe’nin açıklaması şöyle:

“ Gerek biz gerekse de ilgili sivil toplum örgütlerimizde görev yapan teknik insanlarımız “Girne daha fazla kitle turizmini kaldırmaz” derken ve bu durum ülkesel fizik planın gelişme politikalarında da açık bir şekilde belirlenmişken; 330 odalı 600 yatak kapasiteli yeni bir otel daha geliyor kentimize!

Üstelik Vakıf arazisi üzerinde inşa edilecek. Vakıflara ait olan bu araziye de casino yapılacak mı?

Verilen mücadele ve açılan davalar sonucu iptal edilen Girne 2. bölge emirname değişikliklerinde mavi bölge kategorisine alınılmaya çalışılan bir bölgede yapılması planlanan bu otel kaç kat olarak planlanıyor acaba?

Birilerine yine mevzuata uygun olmayan sözler mi verildi? Çıkarma Plajı bölgesinde bu tür bir yatırım yapmak mevzuatımıza uygun mu?

CTP Meclis Grubu olarak bu konunun takibindeyiz. Meclis’te gündeme geldiğinde muhalefetimizi en sert şekilde ortaya koyacağımıza kimsenin kuşkusu olmasın!”