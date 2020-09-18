Bir kişi daha yoğun bakıma alındı

Covid-19 hastası 49 yaşındaki bir erkek şahıs daha yoğun bakıma alındı. Söz konusu vakanın herhangi bir kronik hastalığı olmadığı ve yoğun bakıma alınmazdan önce ‘plazma tedavisi’ gördüğü öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta içinde yoğun bakıma alınan ve tedavileri hala devam eden 2 vaka ardından, üçüncü vaka ise bugün yoğun bakıma kaldırıldı. YENİDÜZEN, güvenilir kaynaklardan bu bilgiyi doğrulatırken, Sağlık Bakanlığı’nın akşamüzeri konuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.