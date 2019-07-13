Bir kişi daha boğulma tehlikesi geçirdi!

Alsancak’taki Oris Bar’ın plajına yüzmek için giren, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Polis Basın Subaylığı, 25-30 yaşlarında bir erkeğin boğulma tehlikesi yaşadığını, olaya hemen müdahale eden ilk yardım ekibinden sonra ise şahsın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne sevk edildiğini kaydetti. Şahıs, müşahade altında tutuluyor. Polisin soruşturması sürüyor.